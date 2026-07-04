Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. O Liberal 04.07.26 14h28 Paraguai encara a França, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 18h deste sábado (4/7). Essa será a segunda partida das oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Antes, Canadá e Marrocos se encararam às 14h em Houston (EUA). Quem ganhar avança para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis. No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h. Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paraguai e frança disputam vaga quartas de final copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Marrocos domina Canadá e avança para as quartas de final da Copa do Mundo 2026 Com a derrota, o Canadá, que fez sua melhor campanha em Copas, tornou-se o primeiro país anfitrião a cair neste mundial 04.07.26 16h25 ESPORTES Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 04.07.26 14h28 Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 ESPORTES Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 04.07.26 14h28 futebol Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D Azulão recebe o time potiguar neste sábado (4), em Marabá, e tenta construir vantagem antes do jogo de volta, em Natal 04.07.26 9h00