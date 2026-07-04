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Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

O Liberal

Paraguai encara a França, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 18h deste sábado (4/7). Essa será a segunda partida das oitavas de final da Copa do Mundo 2026.  Antes, Canadá e Marrocos se encararam às 14h em Houston (EUA). 

Quem ganhar avança para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h. 

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 

 

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copa do mundo
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