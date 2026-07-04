VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega

A rivalidade entre Brasil e Noruega já começou fora das quatro linhas. Às vésperas do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo, torcedores brasileiros responderam à famosa remada viking da torcida norueguesa com uma versão bem brasileira: o "créu".

A brincadeira aconteceu no Brooklyn, em Nova York, onde um grupo de brasileiros sentou no asfalto e reproduziu a coreografia em tom de provocação aos adversários.

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A remada viking se tornou uma das marcas da torcida da Noruega durante o Mundial. A coreografia foi criada pelo professor Ole Frøystad, conhecido como Senhor Row Row, e passou a ser repetida por milhares de torcedores nos estádios e pelas ruas dos países-sede da competição.

O gesto fez tanto sucesso que também passou a ser reproduzido pelos próprios jogadores noruegueses nas comemorações após as partidas.

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem perder dá adeus ao torneio.