VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final Hannah Franco 04.07.26 10h21 Torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega (Reprodução/X) A rivalidade entre Brasil e Noruega já começou fora das quatro linhas. Às vésperas do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo, torcedores brasileiros responderam à famosa remada viking da torcida norueguesa com uma versão bem brasileira: o "créu". A brincadeira aconteceu no Brooklyn, em Nova York, onde um grupo de brasileiros sentou no asfalto e reproduziu a coreografia em tom de provocação aos adversários. VEJA MAIS Torcedor norueguês critica 'remada viking' na Copa: 'ideia estúpida' Em meio à festa da torcida, Emil Anners Lappen viralizou ao se recusar a participar da "remada viking" e garante que não mudará de ideia, mesmo contra o Brasil VÍDEO: torcida paraense faz 'remada ribeirinha' após classificação do Brasil na Copa do Mundo Torcedores paraenses entraram na onda da “remada viking” e criaram versão local em comemoração à classificação do Brasil às oitavas. A remada viking se tornou uma das marcas da torcida da Noruega durante o Mundial. A coreografia foi criada pelo professor Ole Frøystad, conhecido como Senhor Row Row, e passou a ser repetida por milhares de torcedores nos estádios e pelas ruas dos países-sede da competição. O gesto fez tanto sucesso que também passou a ser reproduzido pelos próprios jogadores noruegueses nas comemorações após as partidas. Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem perder dá adeus ao torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 VERSÃO BRASILEIRA VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final 04.07.26 10h21 FÓRMULA 1 F1: Antonelli desbanca a Ferrari e vence corrida sprint do GP da Inglaterra; Bortoleto é o 14º Kimi Antonelli superou Lewis Hamilton, que ficou em segundo; Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro e Bortoleto completou em 14º 04.07.26 9h17 futebol Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D Azulão recebe o time potiguar neste sábado (4), em Marabá, e tenta construir vantagem antes do jogo de volta, em Natal 04.07.26 9h00