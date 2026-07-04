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VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega

Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final

Hannah Franco
fonte

Torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega (Reprodução/X)

A rivalidade entre Brasil e Noruega já começou fora das quatro linhas. Às vésperas do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo, torcedores brasileiros responderam à famosa remada viking da torcida norueguesa com uma versão bem brasileira: o "créu".

A brincadeira aconteceu no Brooklyn, em Nova York, onde um grupo de brasileiros sentou no asfalto e reproduziu a coreografia em tom de provocação aos adversários.

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A remada viking se tornou uma das marcas da torcida da Noruega durante o Mundial. A coreografia foi criada pelo professor Ole Frøystad, conhecido como Senhor Row Row, e passou a ser repetida por milhares de torcedores nos estádios e pelas ruas dos países-sede da competição.

O gesto fez tanto sucesso que também passou a ser reproduzido pelos próprios jogadores noruegueses nas comemorações após as partidas.

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem perder dá adeus ao torneio.

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