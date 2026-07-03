Final da Copa do Mundo pode ter show de Justin Bieber, diz site

A final da Copa do Mundo de 2026 pode contar com mais uma grande atração musical. Segundo o site norte-americano TMZ, especializado em celebridades, a Fifa estaria em negociações para ter Justin Bieber como uma das principais estrelas do show do intervalo da decisão do torneio.

A partida está marcada para o dia 19 de julho de 2026, em Miami, e será a primeira final de Mundial com apresentação musical no intervalo nos moldes do Super Bowl.

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De acordo com a publicação, o cantor canadense é um dos nomes avaliados pela organização para integrar o evento, que já tem outras atrações confirmadas, como Shakira, Madonna e o grupo BTS. O espetáculo deve ter curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Justin Bieber já esteve presente em um evento ligado à Copa do Mundo nos Estados Unidos, incluindo uma cerimônia de abertura na Califórnia, onde chegou a realizar uma apresentação privada para convidados. A presença reforçou os rumores de aproximação entre o artista e a Fifa.

O cantor, no entanto, vive um momento de pausa na carreira para tratar questões de saúde, após retomar recentemente apresentações ao vivo depois de um período afastado dos palcos.