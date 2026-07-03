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Final da Copa do Mundo pode ter show de Justin Bieber, diz site

Cantor canadense pode ser a principal atração do primeiro espetáculo de intervalo da história das finais do Mundial

Hannah Franco
fonte

Show do intervalo da final da Copa pode ter Justin Bieber como atração principal (Reprodução/Instagram)

A final da Copa do Mundo de 2026 pode contar com mais uma grande atração musical. Segundo o site norte-americano TMZ, especializado em celebridades, a Fifa estaria em negociações para ter Justin Bieber como uma das principais estrelas do show do intervalo da decisão do torneio.

A partida está marcada para o dia 19 de julho de 2026, em Miami, e será a primeira final de Mundial com apresentação musical no intervalo nos moldes do Super Bowl.

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De acordo com a publicação, o cantor canadense é um dos nomes avaliados pela organização para integrar o evento, que já tem outras atrações confirmadas, como Shakira, Madonna e o grupo BTS. O espetáculo deve ter curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Justin Bieber já esteve presente em um evento ligado à Copa do Mundo nos Estados Unidos, incluindo uma cerimônia de abertura na Califórnia, onde chegou a realizar uma apresentação privada para convidados. A presença reforçou os rumores de aproximação entre o artista e a Fifa.

O cantor, no entanto, vive um momento de pausa na carreira para tratar questões de saúde, após retomar recentemente apresentações ao vivo depois de um período afastado dos palcos.

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