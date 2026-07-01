Fãs comentam sobre semelhança entre Martinelli e esposa de Bieber: 'Por isso o Justin segue ele'

O jogador da Seleção Brasileira Gabriel Martinelli ganhou destaque na última segunda-feira (29) após fazer o gol que decidiu a disputa entre Brasil e Japão, na 2ª fase da Copa do Mundo em 2026. Mas junto com o sucesso do atleta, vieram também algumas comparações de aparência física entre o craque e a modelo Hailey Bieber, em que muitos torcedores alegaram que ele é a "versão masculina" da esposa de Justin Bieber.

Nas mídias sociais, os fãs descobriram que o cantor segue Gabriel Martinelli no Instagram e que ele pode ser amigo do atleta, o que fez com que diversas pessoas brincassem com a situação e dissessem que ele só gosta dele porque é muito parecido com a esposa. "Tem muita gente falando que o Martinelli parece a Hailey e pior que lembra mesmo, meu Deus! Por isso o Justin segue ele", brincou uma usuária do X.

Já outros ficaram impressionados com as semelhanças físicas entre os famosos e alegaram que o jogador brasileiro seria a drag queen de Hailey Bieber. "Dia 1 provando que a Hailey Bieber é a drag queen do Gabriel Martinelli: o astro Justin Bieber segue sua esposa, Hailey Bieber. Mas sabe quem ele também segue? Gabriel Martinelli, apontado por alguns internautas como muito semelhante à esposa do cantor", escreveu uma pessoa.

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A suposta amizade entre Gabriel Martinelli e Justin Bieber

Embora muitas pessoas tenham ficado surpresas com o fato de que o astro internacional Justin Bieber segue Gabriel Martinelli, não é de hoje que o artista admira o talento do craque no futebol. Alguns boatos e especulações na internet dizem que os dois já trocaram algumas interações e acenos há algum tempo nas redes sociais, por isso, muitos apontam que existe uma amizade entre os famosos que a mídia ainda não revelou.

Em janeiro de 2025, o cantor publicou uma foto do jogador em seus stories do Instagram para mostrar que acompanha, torce e admira de perto a trajetória do jovem brasileiro, que atualmente é atacante do clube inglês Arsenal. Já no mês de abril do mesmo ano, Justin também compartilhou um vídeo assistindo a uma partida de futebol do time de Gabriel Martinelli, o que reforçou ainda mais o seu respeito pelo atleta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)