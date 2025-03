Paraense intensifica treinos para encarar o Brasileiro de Jiu-jitsu, em São Paulo

O Pará terá um representante de peso no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que acontece entre os dias 26 de abril e 4 de maio, na cidade de Barueri (SP). Anderson Navarro, de 25 anos, natural de Belém, vem trabalhando duro para encarar o maior desafio de sua trajetória no esporte até agora.

Com uma década de experiência no tatame, Anderson carrega no currículo o aprendizado com grandes mestres. "Meu primeiro mestre, Rodrigo Nogueira, da Nogueira Jiu-Jitsu, me deu a base. Depois, aprendi muito com o Ney Lourinho, da BlackNorte, e hoje sigo evoluindo com meu atual sensei, Higor Lima, que coordena o time Blue Fit Elite Belém", conta o atleta.

Anderson coleciona bons desempenhos em vários torneios de expressão. Foi 1º lugar no Nacional BJJ e também na Copa do Brasil BJJ Pro, além de ser destaque constante nas competições regionais.

VEJA MAIS

A rotina de treinos é intensa. Com o apoio da academia Blue Fit e sob a supervisão do professor Higor Lima, Anderson procura aprimorar sua técnica e a parte física, crucial para a modalidade que costuma ter lutas de extremo cansaço. "A preparação tá intensa, treinando duas vezes por dia, com um trabalho focado e bem estruturado. O time é forte, tem um ambiente competitivo, e isso eleva o nível de todo mundo", destaca.

Mesmo ciente do alto nível da competição, Anderson mantém o foco em sua evolução e na estratégia dentro do tatame. "Sei que o nível da competição é alto, mas meu foco é na minha evolução. Aqui em Belém, tem essa rivalidade com o Filipe Melo, da Castro Team, e já tivemos bons duelos. Mas a meta é sempre a mesma: entrar forte, impor meu jogo e sair com a vitória", afirma.

A participação no Campeonato Brasileiro é um marco na carreira do paraense, que encara a oportunidade como um degrau essencial para voos ainda maiores no esporte. "O jiu-jitsu me ensinou disciplina, foco e superação. Estou muito feliz com a oportunidade de competir em um campeonato tão importante e darei o meu melhor para conquistar um bom resultado", conclui.