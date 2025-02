Paraense vice-campeã no Mundial Europeu de Jiu-Jitsu se prepara para o Pan-Americano na Flórida

Uma das principais revelações do Jiu-jitsu brasileiro é atleta paraense, faixa preta, Vitória Gabriella, de 23 anos, que se prepara para o Pan-Americano, da modalidade que será realizado de 20 a 24 de março em Kissimmee, Flórida.

A jovem atleta conquistou, início deste ano, o vice-campeonato do European de Jiu-Jitsu, em Lisboa, Portugal. O Campeonato Europeu é organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation-IBJJF.

A faixa-preta ressalta a conquista da medalha de prata para o Brasil, e visa a conquista do Pan-Americano. “Meu primeiro campeonato europeu, insatisfeita por saber que dava mais, porém sei que tudo é no tempo de Deus isso me conforta, o que posso fazer a respeito do resultado, é o que está ao meu alcance, que no caso é continuar trabalhando, treinando forte, motivada, que sei, a minha hora vai chegar. Agora estou me preparando para o Pan-Americano, que será no próximo mês”, disse a atleta.

Trajetória no Jiu-Jitsu

Vitória Gabriella começou a treinar aos 10 anos em um projeto social no bairro da Pedreira, na academia Castro Team e hoje acumula dezenas de medalhas de ouro em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Entre suas principais conquistas estão os títulos de treta-campeã brasileira CBJJ (azul, 2x roxa, marrom), campeã do Pan-Americano da IBJJF e campeã mundial em 2024, na faixa marrom — foi graduada à faixa preta ainda no pódio.

Em janeiro de 2025, Vitória estreou como faixa preta profissional no Campeonato Europeu da IBJJF, parte do Grand Slam da modalidade, e conquistou o segundo lugar, perdendo a final por decisão dos juízes. A jovem atleta é um exemplo de talento, dedicação e o impacto transformador do esporte.