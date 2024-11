Copa Rickson de Jiu-Jitsu chega na 13ª edição e abre inscrições; veja valores e como se inscrever

Os atletas que queiram participar da Copa Rickson podem se inscrever através do site www.hdsportseventos.com.br. As inscrições terminam no dia 4 de dezembro e custam o valor de R$ 85,00 com direito a medalhas aos que conquistarem pódio. O líder da Equipe Rickson de Jiu-Jitsu, o professor Rickson Atos, falou da importância da modalidade e repassar suas técnicas aos jovens que estão iniciando sua caminhada no jiu-jitsu.

“A Copa Rickson já existe tem 13 anos, mas antes era chamada de ‘interno Rickson’. Entre interno e Copa Rickson já são 18 anos de competições da equipe, que possui grande importância na vida dos jovens e crianças. A prática vem dando muito certo na área da disciplina, autoestima, respeito ao próximo e aprendendo a viver em coletividade”, comentou.

Crianças atendidas pela Equipe Rickson (Divulgação)

A Academia Rickson fica no Conjunto Júlia Seffer, no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua. Rickson Atos trabalha com crianças, jovens, homens e mulheres há anos, mostrando a importância da prática do jiu-jitsu na região.

“Buscamos sempre incentivar os atletas e mostra a eles o quanto são capazes, além de estarmos preparando para serem pessoas mais fortes no futuro”, comentou, Atos.

Medalhas de premiação da Copa Rickson (Divulgação)

Serviço

Copa Rickson de Jiu-Jitsu – 8 de dezembro

Local: Ginásio da AABB – BR-316, Km 7

Inscrições no site www.hdsportseventos.com.br até o dia 4 de dezembro

Valor: R$ 85,00

Mais informações: 91 98147-1794 ou 91 99624-3144