VÍDEO: Menino faz escândalo para não tomar vacina e pai usa jiu-jitsu para segurá-lo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desafio de uma família de Cotia (SP), em vacinar seu filho pequeno, rendendo momentos de tensão e gargalhadas. Na gravação, o menino implora para não receber a vacina, negociando e resistindo até o último momento. Diante da determinação da criança, o pai precisou segurá-lo firmemente para que a enfermeira pudesse realizar o procedimento.

O registro chamou atenção pela autenticidade e pelo tom cômico da situação, que reflete uma realidade comum para muitas famílias. Nos comentários, internautas compartilharam histórias semelhantes e se divertiram com a cena. Um deles destacou: “Nessa hora o pai tem que usar todas as habilidades de jiu-jitsu pra domar a fera”.

Embora o medo de agulhas seja um comportamento comum entre crianças, especialistas apontam que ele pode ser amenizado com diálogo e estratégias de distração. Momentos como o do vídeo reforçam não apenas a importância da imunização, mas também o papel dos pais em lidar com os desafios do dia a dia, sempre com uma dose de paciência e bom humor.