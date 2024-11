VÍDEO: Menina brilha no pagode e viraliza dançando em 'rolê'

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra uma menina dançando pagode com alegria e sintonia impressionantes, em Porto Alegre (RS). Enquanto a pequena rouba a cena com seus passos no ritmo da música, a mãe aproveita para compartilhar uma reflexão sobre a dificuldade de muitos pais que não têm com quem deixar os filhos ao sair.

A espontaneidade da menina conquistou os internautas, que não economizaram elogios e comentários nostálgicos. “Ela dançando bem no ritmo do pagode!”, brincou um usuário. Outra seguidora relembrou sua própria infância: “Eu, quando pequena, indo ver meu pai tocar com a minha mãe, num buraco chamado fundo de quintal.”

Além de divertir, o vídeo trouxe à tona debates sobre redes de apoio às famílias, com relatos emocionados nos comentários. “Sempre tive uma grande rede de apoio, hoje eles já são maiores”, escreveu uma internauta. A publicação, leve e cheia de identificação, mostra como momentos simples podem conectar e inspirar tantas pessoas.