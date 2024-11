Vídeo de 'vôlei escolar' viraliza com lances improvisados e diverte internautas

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado atenção ao mostrar uma versão inusitada do vôlei sendo praticada em uma escola. Nas imagens, estudantes aparecem jogando sem respeitar as regras tradicionais do esporte. Entre os lances capturados, é possível ver jogadores arremessando a bola com as duas mãos e utilizando os antebraços de maneira inadequada para realizar toques.

Nos comentários, internautas se divertiram com as semelhanças entre o vídeo e suas próprias experiências escolares. “Vazou minha sala”, escreveu um usuário. Outro completou: “A bola pelo menos tá passando, né”. Houve ainda quem destacasse outra prática comum: “Odeio manchete estilo 'pede comida' eles vão com a mão assim 🤲”.

No vôlei oficial, as regras determinam que o toque na bola deve ser realizado de forma limpa, sem o uso simultâneo das duas mãos, e com partes específicas do corpo, como os dedos para o levantamento e os braços para manchetes. A repercussão do vídeo levantou também um debate sobre a importância de ensinar as normas do esporte em ambientes escolares, para garantir que a diversão esteja aliada ao aprendizado e ao desenvolvimento técnico.