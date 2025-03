Após superar lesão, paraense disputa Pan-Americano de jiu-jitsu nos Estados Unidos

O paraense Jo Bill inicia uma nova jornada rumo a mais uma medalha na carreira. Atleta de jiu-jitsu, o lutador disputa o Pan-Americano Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF, sigla em inglês), que começa nesta quarta-feira (19) e vai até o próximo domingo (23), na Flórida, nos Estados Unidos.

Mesmo com a competição marcada para começar nesta quarta, Jo só pisa no tatame no sábado (22), quando os atletas faixa-preta iniciam sua campanha até a final. O lutador é da categoria peso-médio e, em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, falou sobre a expectativa para a disputa do Pan-Americano.

"Estou muito animado para o evento. A minha categoria é considerada a mais difícil do evento, caí em uma chave bem difícil, mas treinei e estou animado com o retorno, lutei os Opens aqui, consegui a pontuação e me classifiquei", destacou o paraense, que entrou no jiu-jitsu com apenas 11 anos.

VEJA MAIS

Atualmente, Jo Bill mora nos Estados Unidos. O atleta se mudou para o país norte-americano no último ano, após o convite de um casal de amigos. A mudança foi importante para ele retomar as atividades no mundo das competições, já que estava afastado desde 2019 devido a uma lesão no punho.

O paraense relembrou que foi um período complicado, pois vivia seu melhor momento na carreira, com títulos no Campeonato Brasileiro, Pan-Americano e Sul-Americano, além do terceiro lugar no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Além disso, em 2019, o atleta foi um dos indicados no Troféu Romulo Maiorana.

"Parei em 2019 devido a uma lesão no punho, quando estava ganhando tudo. Passei por um momento difícil e demorou para eu descobrir que havia rompido o ligamento, pois minha mão doía constantemente. Depois de um tempo, consegui realizar a cirurgia, e, como demorou, foi mais complicado. Eu não sabia se poderia voltar", relatou o atleta.

No EUA, atleta também atua como árbitro voluntário em competições (Arquivo pessoal)

Com a incerteza, Jo passou a focar na faculdade de Direito, que cursava na época, e se formou em 2021. No entanto, a mudança para os Estados Unidos foi a virada de chave na vida do lutador. Com o apoio dos amigos que já moravam no país, ele voltou a treinar, recuperou a forma física e entrou no mundo dos torneios novamente.

"Foi um desafio muito grande, pois achei que seria impossível voltar ao alto nível, mas me dediquei bastante e consegui. Fiz os pontos necessários e vou participar do Pan-Americano. A experiência é incrível. Estou ansioso para isso e 'cair para dentro' para conquistar essa vitória", concluiu.

Nos Estados Unidos, o paraense participou de algumas competições, como o Open Internacional de Kansas City, onde conquistou a medalha de prata. Esses torneios garantiram a ele a oportunidade de competir no Pan-Americano. Ainda com o visto de turista no país norte-americano, o lutador não pode trabalhar e tem se mantido com a ajuda dos amigos, além de realizar, voluntariamente, trabalhos como árbitro na organização Jiu-Jitsu World League. Agora, Jo parte para um novo desafio e espera conquistar mais um pódio para a sua coleção.