Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paquetá é advertido por não colaborar em investigação sobre caso de manipulação de resultados

As possíveis penalidades incluíam multa e suspensão, mas a comissão optou pela punição mais branda após considerar fatores atenuantes

Estadão Conteúdo

O meio-campista Lucas Paquetá foi repreendido e advertido sobre sua conduta, nesta sexta-feira, por uma Comissão Reguladora independente da Federação Inglesa de Futebol (FA). As sanções foram impostas depois que o jogador do West Ham, da Inglaterra, foi considerado culpado (apesar de ter sido inocentado das acusações de manipulação de resultados no início deste ano) de não cooperar com a investigação sobre as acusações originais de manipulação de resultados.

VEJA MAIS

image Lucas Paquetá é absolvido de acusação de apostas, mas ainda pode ser punido por omissão
Jogador de 28 anos está liberado para atuar normalmente.

image Inocentado, Paquetá volta a gerar interesse em clubes ingleses e vira alvo do Tottenham
Meia do West Ham volta ao radar de clubes ingleses e é convocado para a seleção brasileira após investigação da FA

Paquetá, seguindo orientação jurídica, respondeu "sem comentários" a diversas perguntas durante a entrevista requerida pela entidade. As possíveis penalidades incluíam multa e suspensão, mas a comissão optou pela punição mais branda após considerar fatores atenuantes. Entre eles, observou que a Federação Inglesa de Futebol "aparentemente não estava interessada no que o jogador tinha a dizer na segunda entrevista".

A comissão também levou em conta o impacto que as acusações tiveram sobre Paquetá, incluindo a influência em sua saúde mental, o provável fracasso de uma transferência para o Manchester City e seus honorários advocatícios.

Paquetá foi finalmente absolvido da acusação de manipulação de resultados em julho, quando uma comissão considerou improcedentes as acusações da Federação Inglesa de Futebol (FA), após a entidade alegar que ele havia recebido cartões amarelos deliberadamente em quatro partidas diferentes entre 2022 e 2023 para influenciar as apostas.

Um documento de 314 páginas, publicado no mês passado, revelou como conversas ocorridas em um salão de beleza no Rio de Janeiro, de propriedade da mãe de Paquetá, podem ter levado a uma série de apostas. A FA alegou que 542 apostas foram feitas por 253 apostadores diferentes, afirmando que pelo menos 27 delas poderiam estar ligadas a Paquetá.

Em sua justificativa por escrito, a comissão afirmou que os dados de apostas não eram "ilusórios de uma manipulação de resultados" e que, "em muitos aspectos, eram inconsistentes com uma manipulação de resultados, mas consistentes com explicações alternativas".

A comissão afirmou que, em vez de uma operação de manipulação de resultados, uma explicação mais provável para os padrões de apostas seria a "transmissão aleatória de 'dicas quentes' ou supostas 'informações privilegiadas' no Brasil".

"Simplesmente não faz sentido que um indivíduo bem remunerado, que demonstrou amplamente sua generosidade e que aparentemente não tem interesse em apostas, 'dê a seus familiares ou amigos' uma vantagem sobre as casas de apostas por quantias relativamente modestas", escreveu a comissão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

manipulação de apostas

Paquetá

repreendido
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

será?

Com Belém cotada, presidente da CBF fala sobre possibilidade da final da Libertadores ser no Brasil

Samir Xaud destacou que a Conmebol é a organizadora do evento e que, até o momento, Lima, no Peru, está confirmada como sede

31.10.25 11h28

mma

Após deixar a PFL, paraense Larissa Pacheco mira retorno ao UFC: 'Estou pronta para entrar'

Lutadora busca novas oportunidades no evento após passagem pela organização entre 2014 e 2015

31.10.25 10h23

Futebol

CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026

Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino

30.10.25 16h42

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B

Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona

30.10.25 16h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento

Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

31.10.25 7h00

Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio'

31.10.25 0h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

31.10.25 7h00

FUTEBOL

Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras

O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira

31.10.25 1h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda