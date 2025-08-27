Inocentado, Paquetá volta a gerar interesse em clubes ingleses e vira alvo do Tottenham Meia do West Ham volta ao radar de clubes ingleses e é convocado para a seleção brasileira após investigação da FA Estadão Conteúdo 27.08.25 12h28 Paquetá marcou o único gol da partida (Lucas Figueiredo/CBF) Inocentado em investigação sobre envolvimento com apostas, o meia Lucas Paquetá voltou a despertar interesse de clubes da Premier League. O principal interessado é o Tottenham, que teria colocado o jogador do West Ham como prioridade para reforçar o elenco, segundo a rádio inglesa talkSport. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27), dois dias após Paquetá ser convocado novamente para a seleção brasileira. O clube londrino busca reposição no meio-campo após perder Eberechi Eze, transferido para o Arsenal, e James Maddison, que sofreu lesão. Manchester City e Crystal Palace também monitoram Paquetá A disputa pelo ex-jogador do Flamengo deve contar com forte concorrência. O Manchester City, de Pep Guardiola, e o Crystal Palace também estariam de olho no atleta. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o clube de Manchester chegou a abrir negociações com Paquetá ainda em 2024. As conversas, porém, foram interrompidas após o jogador ser acusado de envolvimento em manipulação de resultados para favorecer apostas esportivas. A denúncia paralisou o avanço do acordo. FA inocentou brasileiro após apuração independente No mês passado, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) divulgou o resultado da apuração conduzida por um grupo independente. A investigação concluiu que Paquetá não teve envolvimento com as suspeitas levantadas anteriormente, o que permitiu sua reintegração à seleção. O técnico Carlo Ancelotti convocou o meio-campista para os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol West Ham Lucas Paquetá City Tottenham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18