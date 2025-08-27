Capa Jornal Amazônia
Inocentado, Paquetá volta a gerar interesse em clubes ingleses e vira alvo do Tottenham

Meia do West Ham volta ao radar de clubes ingleses e é convocado para a seleção brasileira após investigação da FA

Estadão Conteúdo
fonte

Paquetá marcou o único gol da partida (Lucas Figueiredo/CBF)

Inocentado em investigação sobre envolvimento com apostas, o meia Lucas Paquetá voltou a despertar interesse de clubes da Premier League. O principal interessado é o Tottenham, que teria colocado o jogador do West Ham como prioridade para reforçar o elenco, segundo a rádio inglesa talkSport.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27), dois dias após Paquetá ser convocado novamente para a seleção brasileira. O clube londrino busca reposição no meio-campo após perder Eberechi Eze, transferido para o Arsenal, e James Maddison, que sofreu lesão.

Manchester City e Crystal Palace também monitoram Paquetá

A disputa pelo ex-jogador do Flamengo deve contar com forte concorrência. O Manchester City, de Pep Guardiola, e o Crystal Palace também estariam de olho no atleta. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o clube de Manchester chegou a abrir negociações com Paquetá ainda em 2024.

As conversas, porém, foram interrompidas após o jogador ser acusado de envolvimento em manipulação de resultados para favorecer apostas esportivas. A denúncia paralisou o avanço do acordo.

FA inocentou brasileiro após apuração independente

No mês passado, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) divulgou o resultado da apuração conduzida por um grupo independente. A investigação concluiu que Paquetá não teve envolvimento com as suspeitas levantadas anteriormente, o que permitiu sua reintegração à seleção.

O técnico Carlo Ancelotti convocou o meio-campista para os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9.

.
