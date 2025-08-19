Palmeiras apresenta ex-corintiano Carlos Miguel: 'Agora defendo o primeiro campeão mundial'

O Palmeiras oficializou nesta terça-feira a contratação do goleiro Carlos Miguel, que defendia o Nottingham Forest, da Inglaterra, desde a última temporada. O jogador acertou contrato por cinco anos. "Agora defendo o 1º campeão mundial", afirmou o reforço no vídeo de anúncio que exalta a campanha vitoriosa da Copa Rio de 1951.

Ao site oficial do clube, o goleiro de 2,04m de altura comentou sobre o início de seu novo ciclo na carreira e disse ter dado um passo importante em retornar ao futebol brasileiro.

"Estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir. Conversei com a minha família e a decisão de voltar é a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder", declarou.

Carlos Miguel passou por exames médicos na segunda-feira, conheceu a Academia de Futebol e se impressionou com o que viu. "A estrutura do Palmeiras me surpreendeu muito. Logo quis vir aqui para conhecer e fiquei muito impressionado com tudo que temos à disposição. Para um jogador, isso é muito importante, hoje tenho essa mentalidade de trabalho. O que o Palmeiras tem é igual a muitos grandes da Europa e acredito que outros não têm uma estrutura como essa", disse.

Carlos Miguel é o 10º reforço do clube nesta temporada. Antes dele, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o lateral Khellven, os meio-campistas Emi Martínez, Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa (que também estava no Nottingham Forest) e Vitor Roque.

A trajetória do arqueiro começou nas categorias de base do Flamengo. Após passar por Santa Cruz-PE e Boa Esporte-MG, ele desembarcou no Corinthians em 2021. Pelo rival, ele fez 25 partidas e chamou a atenção do Nottingham Forest. "Busco aprender muito no dia a dia, sou detalhista, tento sempre melhorar e espero aprender muito com o Weverton e o Lomba (Marcelo), goleiros do elenco palmeirense", declarou.

O peso de defender um time que tem uma larga tradição no gol não assusta Carlos Miguel. "Pretendo seguir aqui por muitos anos e conquistar títulos. É trabalhar para merecer, conquistar e chegar lá", disse.

Sobre a breve passagem pelo futebol inglês, ele disse ter tirado lições preciosas. "Foi muito importante a experiência no futebol europeu, a Premier League é uma das principais ligas do mundo. Volto com uma mentalidade diferente, uma cabeça muito mais madura", disse.