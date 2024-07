Jogadores do Corinthians se envolvem em confusão após acidente de carro em São Paulo

Uma confusão na madrugada desta quarta-feira (3) envolvendo os jogadores do Corinthians Pedro Henrique e Carlos Miguel tumultuou um condomínio no Jardim São Jorge, em Arujá, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o incidente teve início quando um motorista aparentemente embriagado colidiu com o portão de uma das casas do condomínio. O dono da residência, ao perceber que o condutor estava "totalmente embriagado", solicitou a chave do veículo, conforme relatado no boletim de ocorrência.

O motorista entregou a chave, mas pediu ao proprietário que aguardasse a chegada de seus amigos, que eram jogadores do Corinthians. Conforme descrito no depoimento, ao chegarem ao local, os jogadores se exaltaram, proferindo palavrões e ameaças ao morador, que então chamou a polícia.

Posteriormente, os jogadores deixaram o local, e o advogado do motorista passou a conversar com o proprietário do imóvel. O dono da casa afirmou que se sentiu ameaçado e injuriado durante a conversa. Por outro lado, o advogado alegou que foi agredido com uma cabeçada pelo proprietário, que se identificou como lutador de artes marciais. Para preservar a integridade física dos seus clientes, o advogado pediu que os jogadores se retirassem momentos antes.

Os policiais militares chegaram ao local e encontraram os dois envolvidos bastante alterados. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Arujá, onde o caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano.

Em entrevista à TV Bandeirantes, o delegado responsável pela investigação, Jaime Pimentel, afirmou que as autoridades ainda investigam se um dos jogadores estava dirigindo sob efeito de álcool ou se realmente eram amigos do motorista.

Em sua conta no Instagram, Pedro Henrique declarou que nunca teve perfil de se envolver em polêmicas e informou que seu advogado está cuidando dos detalhes do incidente. O jogador afirmou estar com "foco total" na próxima partida do Corinthians.