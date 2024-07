Torcida do Corinthians volta a protestar no CT do clube: ‘Acabou a paciência’

O Corinthians não tem passado por bons momentos na Série A do Campeonato Brasileiro, e após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, seu maior rival, na última segunda-feira (01/7), a torcida do Timão ficou ainda mais insatisfeita e realizou protestos no Parque São Jorge e no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

Vice-lanterna do Brasileirão, o Timão não vence há nove rodadas e acumula apenas 9 pontos, na frente somente do lanterna Fluminense, que também vive momentos ruins na competição.

Confira imagens dos protestos:

corinthianstorcida Reprodução Reprodução Reprodução

O mau momento do time é reflexo da troca da comissão técnica que comanda a equipe. Na última terça-feira (02/7), António Oliveira foi demitido e agora a diretoria alvinegra busca novos nomes no mercado, com Fábio Carille, do Santos, e o argentino Ramón Díaz, sem clube, sendo as prioridades.

A crise também foi agravada por escândalos e caos nas finanças do clube. O ex-presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, é apontado como o principal causador da crise financeira no Corinthians, até mesmo com denúncias de desvios durante seu mandato.