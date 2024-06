Torcedores do Corinthians pedem Renato Gaúcho do Grêmio

O técnico do Corinthians António Oliveira segue extremamente pressionado e o jogo de hoje (23/06) contra o Athletico Paranaense será decisivo para continuidade ou não do trabalho. O comandante português é questionado internamente e pela Fiel que já começa a incentivar outros nomes. Um deles é Renato Gaúcho.

Neste domingo (23/06), o Corinthians joga contra o Athletico/PR, na Ligga Arena, às 16h (horário de Brasília). A derrota pode custar o emprego de António Oliveira. Ele deve fazer mudanças no time titular.

Segundo a imprensa esportiva, a diretoria já estaria conversando com alguns nomes em caso de queda do atual técnico. Entre os cotados estão Márcio Zanardi e Fábio Carille. Alguns torcedores começaram a pedir nas redes sociais a contratação de Renato Gaúcho, que chegou a colocar o cargo à disposição após o Grêmio perder o clássico para o Internacional, no último sábado (22).

Mesmo com a atitude de Renato, a diretoria do Grêmio mantém a confiança no treinador que continua no cargo. O presidente do Clube Gaúcho, Alberto Guerra, garantiu que ele segue no comando.

Os torcedores corinthianos tem a esperança que Gaúcho poderia dar jeito no atual timão. “Ele faz esse time jogar! Vem, Renato”, disse um torcedor em publicação no X, antigo Twitter. A vitória do Corinthians garante o emprego de António e tira o Timão do Z-4.