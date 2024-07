Palmeiras vence dérbi contra o Corinthians e cola no Flamengo na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque, nesta segunda-feira (1º), em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Raphael Veiga e Vitor Reis, ambos no segundo tempo.

Com este resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 26 pontos, assumindo a vice-liderança e se aproximando do líder Flamengo. Em contrapartida, o Corinthians continua na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição com apenas nove pontos.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Grêmio, na quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul. No mesmo dia, o Corinthians enfrenta o Vitória, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.