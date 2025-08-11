Carlos Miguel cantou 'Palmeiras não tem Mundial' e se declarou ao Corinthians há 2 meses O goleiro, aliás, revelou, em junho, que o Corinthians seria prioridade em um possível retorno ao Brasil. Estadão Conteúdo 11.08.25 12h08 Estratégia? Possivelmente de saída do Corinthians, Carlos Miguel pode ter provocado Luciano para poder "aliviar sua barra" com a torcida alvinegra. (Reprodução/ Instagram Carlos Miguel) Possível novo reforço do Palmeiras, Carlos Miguel ficou marcado, durante passagem pelo Corinthians, por vídeo em que provoca o clube alviverde. No registro, de 2023, o goleiro cantou música "Palmeiras não tem Mundial", criada pelos rivais em tom de 'zoação'. Além disso, há dois meses, quando já estava no Nottingham Forest, o jogador se declarou ao Corinthians. Quando ainda ocupava a reserva de Cássio, o goleiro foi flagrado, em uma confraternização com amigos, entoando a canção. À época, o registro pouco repercutiu - já que outros atletas rivais do Palmeiras já repetiram o ato. É o caso de Gabigol, hoje no Cruzeiro, durante comemoração de título no Flamengo. Após assumir a titularidade no Corinthians, sob o comando de António Oliveira, Carlos Miguel pouco ficou à frente da meta alvinegra antes de se transferir para o Nottingham Forest. Mesmo assim, diz ter mantido a torcida pelo clube. O goleiro, aliás, revelou, em junho, que o Corinthians seria prioridade em um possível retorno ao Brasil. "O Corinthians me abraçou quando eu queria sair do Inter. Se o presidente me ligar, falar comigo, com certeza o primeiro lugar que eu vou querer é aqui, sem dúvida, porque aqui é Corinthians", afirmou, ao Podpah. A chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras, que já está encaminhada, visa reforçar a meta alviverde depois das eliminações na Copa do Brasil e Mundial de Clubes, somadas à derrota na decisão do Paulistão para o Corinthians, ainda no início da temporada. Com Weverton em má fase e Marcelo Lomba em fim de contrato, o Palmeiras entende que a vinda de Carlos Miguel é uma oportunidade de mercado. O jogador já havia recebido a informação do Nottingham Forest que não seria aproveitado nesta temporada. O Palmeiras vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) pela compra de Carlos Miguel. O valor é idêntico ao que o clube inglês pagou para liberá-lo do Corinthians. O acordo ainda prevê o pagamento de um valor em bônus por metas a serem alcançadas ao longo de sua passagem pelo clube alviverde. Na temporada 2024/2025, Carlos Miguel atuou em apenas três partidas do Nottingham Forest. Em 11 de fevereiro, última vez que jogou, foi substituído ainda aos 14 minutos do segundo tempo, no duelo com o Exeter City, pela Copa da Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Carlos Miguel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES TRANSFER BAN Transfer Ban: entenda por que o Paysandu foi punido pela FIFA Bicolor tem até 2 de setembro para tentar liberar contratações na Série B do Campeonato Brasileiro 11.08.25 14h40 Futebol Em acordo, Paysandu anuncia saída de Keffel e segue bloqueado para contratar pela Fifa Dívida com Torreense mantém punição; lateral renunciou a valores na rescisão. 11.08.25 13h53 Futebol Técnico da Tuna lamenta eliminação na Série D, mas vê futuro promissor para o time em 2026 Ignácio Neto destaca avanços estruturais e garante que o futebol vai recompensar o trabalho. 11.08.25 12h16 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30