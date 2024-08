Olimpíadas 2024: Eduardo de Deus avança à semifinal dos 110m com barreiras

O Brasil conseguiu classificar um atleta à semifinal das provas de pista do atletismo nos Jogos Olímpicos Paris 2024 na sessão eliminatória realizada na manhã deste domingo, 4 de agosto. Eduardo de Deus conseguiu a vaga direta para a próxima fase nos 110m com barreiras.

O barreirista brasileiro foi o terceiro colocado da bateria 1 com 13s37, o suficiente para passar de fase na primeira rodada. Mesmo com o pior tempo de reação do seu grupo, Eduardo conseguiu se recuperar para pegar uma das três vagas – ele ainda ficou 11 centésimos à frente do quarto colocado.

Apenas os três melhores de cada bateria garantiam classificação antecipada. Os demais terão uma segunda chance na repescagem. É o caso, por exemplo, do outro brasileiro na prova. Rafael Pereira ficou em sexto na bateria 3 com 13s47, sua melhor marca da temporada – o corte de tempo em sua prova foi 13s43.

Grant Holloway, dos EUA, fez o melhor tempo com 13s01. A repescagem acontecerá na terça-feira, 6 de agosto, a partir das 5h50 no fuso horário de Brasília. Já a semifinal será na quarta-feira, dia 7, às 14h05.