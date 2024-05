No Real Madrid, Jude Bellingham faz 'lobby' por Bola de Ouro para Vini Jr.: 'Melhor do mundo'

Embalado por Vinicius Júnior, o Real Madrid conquistou a 18º final da Champions League e o 36º título da La Liga. Assim, o final de semana foi de comemoração na capital Madrid. Em uma forma de reconhecimento, Jude Bellingham reforçou o lobby pelo prêmio Bola de Ouro para o atacante brasileiro, que vive um excelente momento na carreira.

Bellingham é um dos cotados para disputar o prêmio de melhor jogador do mundo ao lado de Vini Jr., contudo, o jogador deixou claro a sua preferência e disse apoiar o brasileiro.

"Estou muito feliz pela minha primeira comemoração [de título]. Estou com o melhor jogador do mundo e muito feliz", disse Bellingham abraçado com Vini Jr.

Antes de Jude falar, o atacante brasileiro também expressou a admiração pelo companheiro de equipe, que recebeu o apelido de "Belligol" no Brasil.

"Estou ao lado do "Belligol", como falam no Brasil. Estou muito feliz de poder viver isso com os jogadores e com a torcida. Isso vai nos dar muita energia para ganhar a Champions", declarou Vini.

Além do apoio do companheiro de equipe, a torcida do Real Madrid também ressaltou o momento do brasileiro. Durante as comemorações, o torcedores cantaram que Vini Jr. era "Bola de Ouro".

Vini Jr. tem apenas 23 anos, mas já é um dos principais jogadores do mundo. O brasileiro está no Real Madrid desde 2019. Só nesta temporada, o atacante tem 36 jogos, 21 gols marcados e nove assistenciais.