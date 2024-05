Após 7 anos, Kilyan Mbappé anuncia saída do Paris Saint-Germain; vídeo

O atacante Kylian Mbappé anunciou nesta sexta-feira (10/5) sua saída do Paris Saint-Germain, clube em que jogou desde 2017. "É o meu último ano no PSG. Eu não vou estender o contrato e meu último jogo no Parc des Princes será no domingo (12/5)", afirmou o jogador em vídeo.

Mbappé, de 25 anos, agradeceu o tempo que passou no clube francês, mas não revelou seu futuro na publicação. Ele anunciou sua decisão na semana seguinte à eliminação do PSG na Champions 20203/24 para o Borussia Dortmund.

O anúncio não foi uma surpresa, já que Mbappé havia informado seus colegas de equipe e a diretoria em fevereiro que não renovaria seu contrato para a temporada 2024/25. Desde então, o nome do jogador tem sido associado ao Real Madrid, que já demonstrou interesse quando ele jogava pelo Mônaco.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em janelas de transferências, o Real Madrid é o provável destino do jogador. Sem estender seu contrato com o PSG, Mbappé está livre para negociar com outros clubes.

Após 306 partidas, 255 gols marcados e 108 assistências, Mbappé deixa o clube francês. Durante sua passagem, conquistou seis títulos do Campeonato Francês, duas Taças da Liga da França e três Supertaças da França.