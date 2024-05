Após classificação do Real Madrid, Vini Jr. tira foco de Bola de Ouro: 'Vai ser no momento certo'

Com uma excelente atuação dentro de jogo, o atacante Vini Jr vem conquistando cada vez mais o protagonismo no Real Madrid. O brasileiro foi eleito o melhor em campo na ida e na volta das semifinais da Liga dos Campeões e se tornou um forte candidato ao prêmio de melhor do mundo. Após a vitória por 2 a 1 contra o Bayern no jogo da última quarta-feira(8), o jogador foi questionado sobre a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro. Contudo, o atleta da Seleção Brasileira afirmou que isso não é uma preocupação para ele.

“Tenho a dizer que quero ganhar outra Champions League com esse time, com esse elenco. E que eu posso fazer grandes coisas nessa temporada. E depois tem tudo com a seleção brasileira. Sempre penso no elenco, em fazer o melhor para a equipe e depois para mim. Todo mundo fala da Bola de Ouro, mas sou muito tranquilo. Se tiver que ser, vai ser no momento certo”, disse Vini Jr.

Com 21 gols e nove assistências em 36 partidas nesta temporada, Vinicius foi decisivo para o Real Madrid disputar sua 18ª final de Champions. O jogador agora sonha com mais uma atuação definitiva no dia 1º de junho, quando a equipe merengue enfrentará o Borussia Dortmund, em Londres, na luta pelo 15º título da Champions. Após o jogo, o camisa 7 comentou sobre a conquista da vaga pela disputa:

“Voltamos a colocar o maior do time do mundo em outra final, com muito trabalho em equipe. É o prêmio do Courtois, do Militão, do Alaba, que ficaram fora toda temporada. A gente tinha que coroá-los com essa ida para Londres. Falamos para eles que eles estariam na final. Jogamos por eles, por toda a família, por essa camisa que sempre volta a fazer coisas incríveis“, declarou Vinicius.

( Alice Mendonça, estagiária sob supervisão do jornalista Pedro Cruz, coordenadsor do Núcleo de esportes)