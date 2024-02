Neymar retorna à Arábia Saudita e é recebido com flores e festa pelos torcedores do Al-Hilal

Ainda em recuperação da grave lesão que sofreu no último ano, Neymar retornou à Arábia Saudita. O jogador estava há cerca de quatro meses longe do país árabe. Após os tratamentos realizados no Brasil, o atacante foi recebido com flores e por torcedores que aguardavam na frente do aeroporto de Riade.

O craque do Al-Hilal vai continuar o tratamento da lesão no joelho na cidade. O atleta foi operado em novembro de 2023, após se lesionar em jogo contra o Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil perdeu a partida por 2 a 0 e Neymar teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e do menisco.

O atacante passou boa parte do tempo do tratamento no Rio de Janeiro, tendo participado de eventos e festas como o "Neymar em Alto Mar", promovido pelo próprio jogador. Além disso, no dia 6 de fevereiro, o craque foi até a Vila Belmiro ver o clássico entre Santos e Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

Apesar do retorno à Arábia Saudita, o atleta só deve voltar a jogar no segundo semestre de 2024. Neymar ainda precisa do apoio das muletas para se locomover e o tratamento está longe de terminar.

Neymar não deve jogar a Copa América deste ano. Com uma transação quase bilionária, o atacante jogou apenas cinco vezes com a camisa do Al-Hilal e marcou um gol. Atualmente, o clube é o líder do Campeonato Saudita, com 53 pontos.