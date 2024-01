Após boatos, jornalista desmente rescisão de contrato de Neymar com Al Hilal; entenda

Neymar não teve o contrato com o Al Hilal rescindido. Pelo menos é o que afirma o jornalista italiano e especialista em mercado internacional Fabrizio Romano. Por meio da conta oficial no X (ex-Twitter), o comunicador disse que as informações que apontam uma possível ruptura de acordo entre o brasileiro e o clube saudita não passam de "fake news".

A primeiras informações sobre uma possível rescisão de contrato entre Neymar e o Al Hilal começaram no início da tarde desta quinta-feira (18), após o jornalista Muhammad Al-Kaabi, do Catar, confirmar a ruptura. A partir disso, várias páginas de esporte - geridas por fãs - começaram a republicar a informação nas redes sociais.

No entanto, Muhammad Al-Kaabi usou as redes sociais para se retratar. Segundo ele, foi acertado rescindir o contrato de Neymar, mas, o jogador assinaria um novo acordo com o Al Hilal no início da próxima temporada. A medida, segundo o jornalista, seria adotada para que Renan Lodi, outro brasileiro e recém-contratado pelo clube saudita, pudesse ser inscrito.

Neymar não atua desde setembro, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. A previsão é que o jogador volte a atuar apenas em julho deste ano.