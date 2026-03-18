Messi chega a 900 gols antes de Cristiano Ronaldo; veja números Argentino atinge feito com menos jogos e segue na briga pelo milésimo gol Hannah Franco 18.03.26 21h58 Messi chega a 900 gols e mantém disputa com Cristiano; veja números (X/@InterMiamiCF) O atacante Lionel Messi alcançou a marca de 900 gols oficiais na carreira ao balançar as redes na vitória do Inter Miami sobre o Nashville SC, em partida válida pelas oitavas de final da Champions da Concacaf, nesta quarta-feira (18). Com o feito, o argentino se tornou o segundo jogador a atingir esse número, segundo contagem da Fifa. O camisa 10 chegou ao gol de número 900 após 1.142 jogos, com média de 0,78 por partida. O número reforça o protagonismo do jogador ao longo da carreira, marcada por recordes individuais e coletivos no futebol mundial. VEJA MAIS Messi fará nova despedida jogando na Argentina com a seleção em La Bombonera contra a Guatemala Argentina anuncia amistoso em possível último jogo de Messi no país A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e faz sua estreia dia 16 de junho, diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Além disso, Messi atingiu a marca com 94 partidas a menos que Cristiano Ronaldo, principal concorrente no ranking de artilheiros. O português, atualmente no Al-Nassr, chegou aos 900 gols em 1.236 jogos e soma 965 tentos na carreira. Raio-x dos 900 gols de Lionel Messi A maior parte dos gols de Messi foi construída durante sua passagem pelo FC Barcelona, onde se consolidou como ídolo histórico. Pelo clube espanhol, foram 672 gols em 778 partidas, tornando-se o maior artilheiro de uma única equipe. Após deixar o Barcelona, o argentino atuou pelo Paris Saint-Germain, onde marcou 32 gols em 75 jogos. Já nos Estados Unidos, pelo Inter Miami, soma 81 gols em 93 partidas, com média de 0,87 por jogo. Barcelona: 672 gols em 778 jogos Paris Saint-Germain: 32 gols em 75 jogos Inter Miami: 81 gols em 93 jogos Se mantiver o atual ritmo no futebol norte-americano, Messi pode alcançar o milésimo gol em cerca de 114 partidas. Considerando a média recente de jogos por temporada, a marca poderia ser atingida em pouco mais de dois anos, quando o jogador estaria próximo dos 40 anos. Desde que chegou à MLS, em 2023, o argentino mantém média de cerca de 36 gols por temporada, somando clube e seleção. No entanto, há incertezas sobre sua continuidade na seleção argentina, o que pode impactar esse desempenho. A possível marca de mil gols segue critérios da Fifa, que considera apenas tentos anotados em partidas oficiais. Por isso, números históricos de jogadores como Pelé, Romário e Túlio Maravilha podem divergir em contagens pessoais. Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028 e ainda não se manifestou publicamente sobre aposentadoria ou a meta de alcançar o milésimo gol. Tags sugeridas:, 900 g Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave lionel messi inter miami gols COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! 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