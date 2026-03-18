Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Messi chega a 900 gols antes de Cristiano Ronaldo; veja números

Argentino atinge feito com menos jogos e segue na briga pelo milésimo gol

Hannah Franco
fonte

Messi chega a 900 gols e mantém disputa com Cristiano; veja números (X/@InterMiamiCF)

O atacante Lionel Messi alcançou a marca de 900 gols oficiais na carreira ao balançar as redes na vitória do Inter Miami sobre o Nashville SC, em partida válida pelas oitavas de final da Champions da Concacaf, nesta quarta-feira (18). Com o feito, o argentino se tornou o segundo jogador a atingir esse número, segundo contagem da Fifa.

O camisa 10 chegou ao gol de número 900 após 1.142 jogos, com média de 0,78 por partida. O número reforça o protagonismo do jogador ao longo da carreira, marcada por recordes individuais e coletivos no futebol mundial.

VEJA MAIS

image Messi fará nova despedida jogando na Argentina com a seleção em La Bombonera contra a Guatemala

image Argentina anuncia amistoso em possível último jogo de Messi no país
A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e faz sua estreia dia 16 de junho, diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Além disso, Messi atingiu a marca com 94 partidas a menos que Cristiano Ronaldo, principal concorrente no ranking de artilheiros. O português, atualmente no Al-Nassr, chegou aos 900 gols em 1.236 jogos e soma 965 tentos na carreira.

Raio-x dos 900 gols de Lionel Messi

A maior parte dos gols de Messi foi construída durante sua passagem pelo FC Barcelona, onde se consolidou como ídolo histórico. Pelo clube espanhol, foram 672 gols em 778 partidas, tornando-se o maior artilheiro de uma única equipe.

Após deixar o Barcelona, o argentino atuou pelo Paris Saint-Germain, onde marcou 32 gols em 75 jogos. Já nos Estados Unidos, pelo Inter Miami, soma 81 gols em 93 partidas, com média de 0,87 por jogo.

  • Barcelona: 672 gols em 778 jogos
  • Paris Saint-Germain: 32 gols em 75 jogos
  • Inter Miami: 81 gols em 93 jogos

Se mantiver o atual ritmo no futebol norte-americano, Messi pode alcançar o milésimo gol em cerca de 114 partidas. Considerando a média recente de jogos por temporada, a marca poderia ser atingida em pouco mais de dois anos, quando o jogador estaria próximo dos 40 anos.

Desde que chegou à MLS, em 2023, o argentino mantém média de cerca de 36 gols por temporada, somando clube e seleção. No entanto, há incertezas sobre sua continuidade na seleção argentina, o que pode impactar esse desempenho.

A possível marca de mil gols segue critérios da Fifa, que considera apenas tentos anotados em partidas oficiais. Por isso, números históricos de jogadores como Pelé, Romário e Túlio Maravilha podem divergir em contagens pessoais.

Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028 e ainda não se manifestou publicamente sobre aposentadoria ou a meta de alcançar o milésimo gol. Tags sugeridas:, 900 g

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lionel messi

inter miami

gols
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Olha o pix!

Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação

Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária

18.03.26 11h38

FUTEBOL

Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B

Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo

18.03.26 10h48

COPA DO BRAIL

Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor'

Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil

18.03.26 10h05

susto

Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo

Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo.

18.03.26 9h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes

Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais

17.03.26 23h35

FUTEBOL

Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B

Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo

18.03.26 10h48

FUTEBOL

Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza'

Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição

18.03.26 0h19

SÉRIE A

Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda

O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição

17.03.26 22h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda