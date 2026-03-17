Argentina anuncia amistoso em possível último jogo de Messi no país A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e faz sua estreia dia 16 de junho, diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Estadão Conteúdo 17.03.26 13h07 Depois de prever 10 dias de treinos na próxima Data Fifa após o cancelamento da Finalíssima com a Espanha, os dirigentes da Argentina atenderam ao ídolo Messi e confirmaram um amistoso com a Guatemala em possível último jogo do astro em seu país. Serão as últimas atividades da Argentina em solo nacional, já que a preparação final da atual campeã para a Copa do Mundo será nos Estados Unidos, uma das sedes da competição, ao lado de Canadá e México. "Após o cancelamento da Finalíssima, a equipe de Lionel Scaloni viajará para o país para uma semana de treinamento intensivo e um amistoso contra a Guatemala na terça-feira, 31 de março", anunciou a Associação de Futebol Argentino (AFA). "A programação dos treinos, a lista de convocados para esta janela da Fifa e o estádio serão anunciados nos próximos dias", continuou a entidade, sem saber onde pode ser o último palco de Messi em um jogo na Argentina por causa do impedimento do Monumental de Nuñez. A casa do River Plate hospedará um show do AC/DC na ocasião. A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e faz sua estreia dia 16 de junho, diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, cidade escolhida para a concentração. Na segunda rodada, os rivais dos hermanos são os austríacos, no A&T Stadium, em Arlington, dia 22. Por fim, a campeã mundial ainda encara a Jordânia, dia 27, novamente no o A&T Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argentina Messi amistoso Guatemala COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia; veja os valores Leão Azul terá o apoio do torcedor diante do Tricolor Baiano 17.03.26 14h40 Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52 futebol Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D Clube promove mudanças no elenco após eliminação na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro 17.03.26 10h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52