Messi fará nova despedida jogando na Argentina com a seleção em La Bombonera contra a Guatemala Estadão Conteúdo 18.03.26 13h59 Um dia após definir que a despedida da seleção na Argentina antes da disputa da Copa do Mundo de junho será em amistoso com a Guatemala, dia 31 de março, a Associação de Futebol Argentino (AFA) oficializou nesta quarta-feira que o palco do jogo será La Bombonera, casa do Boca Juniors. Messi já anunciou algumas vezes que pretende se aposentar da seleção nacional após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Na verdade, foi convencido a defender o País, atual campeão do mundo, em mais um ciclo, pois definiu como "completa" sua passagem na seleção ao ganhar o título da Copa do mundo do Catar, em 2022. Após aceitar a comoção nacional e ajudar a levar a Argentina para a Copa do Mundo de 2026 sem sustos, com campanha muito soberana nas Eliminatórias, Messi terá o privilégio de ter despedida caseira nas duas mais importantes casas de Buenos Aires. Em setembro de 2025, pelas Eliminatórias, o camisa 10 teve uma comovente festa de adeus local naquela que seria a última apresentação oficial em solo argentino - não haviam amistosos previstos antes da Copa no País. E a despedida ocorreu no Monumental de Núñez, casa do River Plate. Naquela noite, Messi anotou duas vezes, chorou já na hora do hino nacional, posou com os filhos Thiago, Mateo e Ciro e a mulher Antonella no gramado e viu os torcedores argentinos levarem muitas faixas de agradecimento às arquibancadas lotadas. No fim, ainda fez um discurso emotivo de "obrigado." Graças ao cancelamento da Finalíssima com a Espanha por causa dos conflitos no Oriente Médio e a indefinição dos países em escolherem outra casa, a Argentina havia optado por 10 dias de treinos na Data Fifa. O amistoso com a Guatemala servirá para nova homenagem ao seu astro e uma possibilidade a mais de vê-lo jogando em Buenos Aires. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argentina Messi La Bombonera COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11