Messi acerta renovação com o Inter Miami até 2028 e adia aposentadoria após Copa do Mundo Aos 38 anos, a tendência é de que este seja o último contrato de Messi em sua carreira Estadão Conteúdo 23.10.25 14h03 Messi (Instagram @intermiamicf) "Ele está em casa." Foi desta forma que o Inter Miami anunciou nesta quinta-feira, 23, o acerto com Lionel Messi para a renovação contratual até 2028. Com isso, além de permanecer na Major League Soccer (MLS), o novo acordo faz com que o camisa 10 adie rumores de sua aposentadoria após a Copa do Mundo de 2026. Aos 38 anos, a tendência é de que este seja o último contrato de Messi em sua carreira. No Inter Miami desde 2023, o camisa 10 escolheu os Estados Unidos como país para viver, ao lado dos filhos e da mulher Antonela Roccuzzo, os últimos momentos antes da aposentadoria. A ideia de renovar com o atacante também passa pelo desejo do Inter em impulsionar a marca na inauguração de sua nova casa em 2026. "Ele está dentro. E você?", escreveu o clube, em publicação que promove a venda de ingressos do novo estádio a partir do próximo ano. VEJA MAIS Messi lidera triunfo do Inter Miami com gols e assistência em meio a amistosos da Argentina Poupado na partida de sua seleção sobre a Venezuela, na sexta-feira, o craque de 38 anos foi decisivo na goleada por 4 a 0 do Inter Miami sobre o Atlanta United Messi marca 2 e dá assistência em vitória do Inter Miami, que se aproxima dos playoffs da MLS O triunfo deixou o time em quinto lugar na Conferência Leste, com 52 pontos. Messi chegou ao Inter Miami depois de se sagrar campeão mundial com a Argentina, em 2022, e duas temporadas ofuscadas no Paris Saint-Germain, ao lado de Kylian Mbappé e Neymar. Nos Estados Unidos, além de ficar ao lado de sua família, conseguiu trazer ex-companheiros de Barcelona na "bagagem", como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. Os dois primeiros, no entanto, já se aposentaram. Havia a possibilidade de que Messi decidisse encerrar sua carreira após a Copa do Mundo. Ele já havia anunciado que não defenderia a Argentina depois do Mundial. No entanto, com o novo acordo, não irá pendurar as chuteiras pelo menos até completar 41 anos - caso não opte por encerrar o vínculo antes do previsto. Eleito oito vezes melhor do mundo na Bola de Ouro da revista France Football, Messi conquistou a Leagues Cup e o Supporters' Shield desde que chegou ao Inter Miami. Além disso, ajudou o time a quebrar o recorde de pontos em uma temporada regular da MLS na última temporada, feito que alçou a equipe ao Mundial de Clubes em 2025. Além de adiar a aposentadoria, o novo contrato permite que Messi sonhe com a meta de mil gols na carreira. Atualmente, o argentino soma 891 tentos, por clube e seleção. No Inter Miami, marcou 71 vezes em 82 jogos e três temporadas pela franquia dos Estados Unidos. Messi e Inter Miami voltam aos gramados já nesta sexta-feira, contra o Nashville, pela primeira rodada dos playoffs da MLS. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol MLS Inter Miami Messi renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas 23.10.25 13h47 Futebol Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia 23.10.25 12h58 Futebol Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. 23.10.25 11h54 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07