Messi lidera triunfo do Inter Miami com gols e assistência em meio a amistosos da Argentina Poupado na partida de sua seleção sobre a Venezuela, na sexta-feira, o craque de 38 anos foi decisivo na goleada por 4 a 0 do Inter Miami sobre o Atlanta United Estadão Conteúdo 12.10.25 10h02 O camisa 10 marcou um gol em cada tempo e deu uma assistência (Instagram @intermiamicf) Enquanto a Argentina se prepara e realiza amistosos da Argentina preparatórios para a Copa do Mundo do próximo ano, Lionel Messi encontrou tempo para "escapar" e ajudar o seu clube. Poupado na partida de sua seleção sobre a Venezuela, na sexta-feira, o craque de 38 anos foi decisivo na goleada por 4 a 0 do Inter Miami sobre o Atlanta United, neste sábado, pela MSL, a liga profissional americana. O camisa 10 marcou um gol em cada tempo e deu uma assistência para ajudar o time da Flórida a garantir a vantagem de jogar em casa na primeira rodada dos playoffs. No segundo tempo, Jordi Alba, que anunciou sua aposentadoria ao final da temporada e foi homenageado após o apito final, também deixou sua marca, após receber um passe do argentino. Luis Suárez completou o placar para os anfitriões. Messi foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para os amistosos da Argentina, nos Estados Unidos, nesta Data Fifa de outubro. Ele assistiu do camarote do Hard Rock Stadium, de Miami, cidade de sua equipe, a vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela. Ele, agora, retornará à seleção e ficará a disposição para enfrentar Porto Rico, na terça-feira, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami. "Antes do jogo, conversei com o Scaloni e ele me disse que não iria utilizá-lo e que podia liberá-lo. Conversei com o Leo para que ele pudesse jogar hoje. Como ele não jogou ontem contra a Venezuela, vimos uma oportunidade de que poderíamos utilizá-lo", explicou Javier Mascherano, técnico do Inter Miami. Com uma participação decisiva, Messi somou seu 26º gol na temporada e abriu dois de vantagem sobre Denis Bouanga, do Los Angeles FC, na busca pela artilharia da MLS. Ele também alcançou 18 assistências e se juntou a Anders Dreyer, do San Diego. A equipe rosa é a terceira colocada da Conferência Leste, com 62 pontos, quatro atrás do Philadelphia Union.