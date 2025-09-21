Capa Jornal Amazônia
Messi marca 2 e dá assistência em vitória do Inter Miami, que se aproxima dos playoffs da MLS

O triunfo deixou o time em quinto lugar na Conferência Leste, com 52 pontos.

Estadão Conteúdo
fonte

Gol do artilheiro argentino garantiu a vitória do Inter Miami, na Copa das Ligas (Stacy Revere / Getty Images via AFP)

Aos 38 anos, Lionel Messi mostrou por que o Inter Miami tem interesse em renovar seu contrato por mais uma ou duas temporadas. Na noite de sábado, o craque argentino, com dois gols e uma assistência, foi essencial na vitória por 3 a 2 do time de Miami sobre o DC United na Major League Soccer (MLS).

Ao participar dos três gols no sábado, Messi acumula 22 gols na temporada, um a mais do que Sam Surridge, do Nashville, apesar de jogar 803 minutos a menos. "Foi mais uma noite totalmente normal para ele", afirmou o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano. "É uma vantagem tê-lo, e temos que capitalizar", completou.

O triunfo deixou o time em quinto lugar na Conferência Leste, com 52 pontos. O New York City tem um ponto e dois jogos a mais. Os quatro primeiros times de cada conferência avançam aos playoffs da MLS.

Antes de marcar, Messi fez um belo lançamento, do campo de defesa do Mimai, para Tadeo Allende, que apareceu livre para bater no canto esquerdo do goleiro do DC United aos 34 minutos do primeiro tempo. Após empate do DC United no início da segunda etapa, Messi marcou após receber um passe de Jordi Alba dentro da área e tocar no canto esquerdo do goleiro Barraza. Aos 39, o argentino recebeu de Busquets na entrada da área e colocou no ângulo, sem chance para Barraza. O DC United descontou nos acréscimos.

Messi ainda não confirmou se vai disputar a Copa do Mundo de 2026, mas a provável renovação com o Inter Miami é um indicação de que o meia esteja à disposição de Lionel Scaloni para tentar buscar quarto título da seleção argentina no Mundial.

