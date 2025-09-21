Messi marca 2 e dá assistência em vitória do Inter Miami, que se aproxima dos playoffs da MLS O triunfo deixou o time em quinto lugar na Conferência Leste, com 52 pontos. Estadão Conteúdo 21.09.25 16h43 Gol do artilheiro argentino garantiu a vitória do Inter Miami, na Copa das Ligas (Stacy Revere / Getty Images via AFP) Aos 38 anos, Lionel Messi mostrou por que o Inter Miami tem interesse em renovar seu contrato por mais uma ou duas temporadas. Na noite de sábado, o craque argentino, com dois gols e uma assistência, foi essencial na vitória por 3 a 2 do time de Miami sobre o DC United na Major League Soccer (MLS). Ao participar dos três gols no sábado, Messi acumula 22 gols na temporada, um a mais do que Sam Surridge, do Nashville, apesar de jogar 803 minutos a menos. "Foi mais uma noite totalmente normal para ele", afirmou o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano. "É uma vantagem tê-lo, e temos que capitalizar", completou. O triunfo deixou o time em quinto lugar na Conferência Leste, com 52 pontos. O New York City tem um ponto e dois jogos a mais. Os quatro primeiros times de cada conferência avançam aos playoffs da MLS. Antes de marcar, Messi fez um belo lançamento, do campo de defesa do Mimai, para Tadeo Allende, que apareceu livre para bater no canto esquerdo do goleiro do DC United aos 34 minutos do primeiro tempo. Após empate do DC United no início da segunda etapa, Messi marcou após receber um passe de Jordi Alba dentro da área e tocar no canto esquerdo do goleiro Barraza. Aos 39, o argentino recebeu de Busquets na entrada da área e colocou no ângulo, sem chance para Barraza. O DC United descontou nos acréscimos. Messi ainda não confirmou se vai disputar a Copa do Mundo de 2026, mas a provável renovação com o Inter Miami é um indicação de que o meia esteja à disposição de Lionel Scaloni para tentar buscar quarto título da seleção argentina no Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fiutebol MLS Messi Inter Miami COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00