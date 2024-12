Menino Gui, do Vasco, é Escolhido o Torcedor do Ano pela FIFA

Guilherme Gandra Moura, conhecido como Menino Gui, de apenas 10 anos, foi agraciado, nesta terça-feira (17) com o prêmio de Torcedor do Ano no evento internacional Fifa The Best 2024. A conquista destaca não apenas sua paixão pelo Vasco da Gama, mas também sua luta contra a epidermólise bolhosa. Tayana Gandra revelou que seu filho nem dormiu, tamanha a ansiedade pela premiação. "Estou feliz demais pelo nosso milagre estar sendo levado em âmbito mundial", afirmou emocionada.

Gui se tornou um símbolo da torcida vascaína após viralizar nas redes sociais em junho de 2023. Um vídeo compartilhado por sua mãe, Tayana, mostrou o menino após 16 dias em coma induzido, lutando bravamente contra a doença rara que afeta sua pele e mucosas.

A repercussão do caso de Gui trouxe uma onda de solidariedade e apoio, resultando em presentes de camisas de diferentes times e convites para visitar instalações de clubes no exterior. Além disso, o jovem torcedor formou uma amizade com Gabriel Pec, estreitando ainda mais seus laços com o Vasco e mantendo contato constante com jogadores do time.

Durante esse período, Gui teve a oportunidade de visitar a casa de Neymar e até mesmo encontrar o presidente Lula em novembro do ano passado. Esses encontros não apenas ampliaram sua visibilidade, mas também contribuíram para a conscientização sobre a epidermólise bolhosa. Em reconhecimento à sua influência, foi sancionada a Lei Gui no estado do Rio de Janeiro, que garante pensão e custeamento do tratamento médico para pessoas que convivem com a doença.