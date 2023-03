Maringá FC se manifesta ao saber que vai jogar com o Flamengo na Copa do Brasil

Após o sorteio dos duelos da Copa do Brasil, o Maringá FC, de Paraná, não conseguiu esconder a frustração ao saber que vai jogar com o Flamengo pela 3° fase da competição. Em uma publicação no Twitter, o time lamentou a partida com o atual campeão do torneio, mas não desanimou.

VEJA MAIS

O post foi feito logo após o sorteio da Copa do Brasil, realizado na tarde desta quarta-feira (29). “Meu deus do céu pegamos o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil. Família fu***. Seja o que Deus quiser, vamos pra cima Maringá”, escreveu o time.

Em outra publicação, a equipe do Paraná se animou ao relembrar as conquistas do time rubro-negro, incluindo a Libertadores da última temporada.

A partida tão esperada será no Estádio Willie Davids, em Maringá- PR. Os jogos de ida estão marcados para iniciarem em 12 de abril e os de volta no dia 26 do mesmo mês.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)