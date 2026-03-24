Mansão de Jorginho, do Flamengo, chama atenção após polêmica com Chappell Roan; veja fotos Jogador do Flamengo vive em imóvel de luxo na Barra da Tijuca com a família após reforma Hannah Franco 24.03.26 23h19 O jogador Jorginho, do Flamengo, passou a viver em uma mansão de alto padrão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após a conclusão de uma reforma no imóvel. A mudança ocorreu pouco antes da polêmica envolvendo a enteada do atleta e a cantora Chappell Roan. A residência fica em um condomínio de luxo e é compartilhada com a esposa, a cantora Catherine Harding, e os filhos. O casal acompanhou de perto as obras até novembro do ano passado, com a entrega final ocorrendo no início deste ano. VEJA MAIS Caso Chappell Roan: Segurança é da equipe da cantora, diz jornal Chappell se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas pelo incidente Chappell Roan e Jorginho: entenda a polêmica entre cantora e jogador do Flamengo Confusão gerou repercussão internacional; entenda o que aconteceu A nova casa tem chamado atenção nas redes sociais pelos ambientes amplos e pela decoração em tons claros, escolhida pela família. Um dos principais destaques da mansão é a sala de estar, que reúne elementos de sofisticação e conforto. O espaço conta com lustres no teto, móveis amplos e um piano, utilizado por Catherine e pela filha. A escolha da decoração privilegia cores claras e iluminação natural, valorizada pelas grandes janelas de vidro distribuídas pela residência. A área externa também aparece com frequência nas redes sociais da família. O espaço inclui piscina e estrutura voltada ao lazer, sendo um dos ambientes mais utilizados por Jorginho, pelos filhos Alice, Vitor e Jax, além da enteada Ada. Confira imagens da casa de luxo do jogador: casa jogador jorginho Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jorginho flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES DOMÍNIO Júnior Rocha exalta virada do Paysandu após susto: 'Empilhamos chances e controlamos o jogo' Treinador destaca dificuldade de enfrentar o GAS sem muitas informações, valoriza resposta do time após sair atrás e elogia apoio da torcida no Modelão 24.03.26 23h23