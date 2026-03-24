Mansão de Jorginho, do Flamengo, chama atenção após polêmica com Chappell Roan; veja fotos

O jogador Jorginho, do Flamengo, passou a viver em uma mansão de alto padrão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após a conclusão de uma reforma no imóvel. A mudança ocorreu pouco antes da polêmica envolvendo a enteada do atleta e a cantora Chappell Roan.

A residência fica em um condomínio de luxo e é compartilhada com a esposa, a cantora Catherine Harding, e os filhos. O casal acompanhou de perto as obras até novembro do ano passado, com a entrega final ocorrendo no início deste ano.

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A nova casa tem chamado atenção nas redes sociais pelos ambientes amplos e pela decoração em tons claros, escolhida pela família.

Um dos principais destaques da mansão é a sala de estar, que reúne elementos de sofisticação e conforto. O espaço conta com lustres no teto, móveis amplos e um piano, utilizado por Catherine e pela filha.

A escolha da decoração privilegia cores claras e iluminação natural, valorizada pelas grandes janelas de vidro distribuídas pela residência.

A área externa também aparece com frequência nas redes sociais da família. O espaço inclui piscina e estrutura voltada ao lazer, sendo um dos ambientes mais utilizados por Jorginho, pelos filhos Alice, Vitor e Jax, além da enteada Ada.

Confira imagens da casa de luxo do jogador:

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