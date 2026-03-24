Caso Chappell Roan: Segurança é da equipe da cantora, diz jornal

Após Chappell Roan negar que o segurança que teria abordado a enteada do jogador Jorginho fazia parte de sua equipe, o jornal britânico Daily Mail noticiou que o guarda-costas trabalha, sim, para a cantora. Nesta terça-feira, 24, o tabloide ainda revelou que Pascal Duvier, de 53 anos, ainda teria sido demitido por Kim Kardashian após o caso do assalto à influenciadora m Paris em 2016.

Kim teve um prejuízo de US$ 10 milhões e chegou a processar o segurança após o roubo - os dois chegaram a um acordo sobre o caso em 2020. Na ocasião do assalto, Pascal estaria em uma boate com as irmãs de Kim, Kourtney e Kendall Kardashian.

No domingo, 22, um dia após a repercussão do caso e o show da cantora no Lollapalooza Brasil 2026, Chappell se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas pelo incidente. Na ocasião, a artista afirmou que sequer havia visto a criança no hotel e sugeriu que a intervenção foi uma iniciativa isolada da segurança do local ou de terceiros. "É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções", pontuou.

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Após a fala, a mulher de Jorginho, a estilista Catherine Harding, questionou a afirmação. "Não sei se era o segurança pessoal dela, mas estava com ela. Eu sei que Chappell respondeu dizendo que não era um segurança dela e que ela não fez isso, mas sei que o segurança não era do hotel", afirmou.

Entenda a polêmica entre Chappell Roan e o jogador Jorginho

O caso ocorreu na tarde deste sábado, 21, horas antes da apresentação de Chappell Roan no Lollapalooza, em São Paulo. Segundo o relato de Jorginho, a mulher e a enteada de 11 anos (filha biológica do ator Jude Law) estavam tomando café no hotel em que estavam hospedadas para acompanhar o festival quando perceberam que a cantora estava no mesmo local.

De acordo com Jorginho e Catherine, a garota teria se aproximado e sorrido para Chappell no jardim do hotel, antes de voltar para a mesa, junto com a mãe. "Ela não tinha o seu telefone, ela não tentou tirar uma foto, ela não tentou abordar ela. Ela literalmente não fez nada, só olhou para ela", disse Catherine.

Em seguida, um segurança teria ido até a mesa e dito que a criança não deveria "desrespeitar ou assediar" a cantora. "Minha filha ficou super assustada e chorou muito", desabafou o atleta.

Na tarde deste domingo, a cantora publicou um vídeo em que pede desculpas e apresenta sua versão dos fatos. Ela diz que não viu a criança e que ninguém se aproximou dela. Chappell acrescentou que o segurança envolvido não pertencia à sua equipe pessoal, sugerindo que a intervenção foi uma iniciativa da segurança do local ou de terceiros.

O Estadão entrou em contato com o hotel, mas não obteve retorno.

Roan afirmou que a situação a deixou triste. "Não odeio pessoas que são fãs da minha música, não odeio crianças. Isso é loucura", ressaltou a cantora.

"Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso", finalizou.