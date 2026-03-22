Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Chappell Roan pede desculpas após incidente com família de Jorginho, do Flamengo

Estadão Conteúdo

O que começou como um desabafo indignado nas redes sociais do jogador Jorginho, do Flamengo ganhou um novo capítulo na manhã deste domingo, 22. Após ser alvo de críticas pesadas por um suposto tratamento ríspido contra a filha do atleta, a cantora norte-americana Chappell Roan usou seus Stories no Instagram para apresentar sua versão dos fatos e tentar selar a paz.

A confusão teve início no sábado, 21, durante o café da manhã em um hotel de luxo em São Paulo, onde Chappell estava hospedada para sua apresentação no Lollapalooza Brasil.

Segundo o relato de Jorginho, sua mulher, Catherine Harding, e a criança de 11 anos (filha biológica do ator Jude Law) estavam no local quando a criança reconheceu a artista. O jogador afirmou que a menina apenas sorriu à distância, mas foi abordada de forma "agressiva e desproporcional" por um segurança, que a acusou de assédio e desrespeito, levando-a às lágrimas.

A reação do jogador foi imediata e dura, chegando a declarar que "sem os fãs, ela Chappell não seria ninguém".

'Eu sequer vi a criança'

Diretamente de sua cama e com tom de voz calmo, Chappell Roan se pronunciou neste domingo, 22, pela manhã, para esclarecer que o mal-entendido não partiu de uma ordem sua. A cantora, que recentemente virou manchete por pedir limites e privacidade aos fãs, surpreendeu ao adotar uma postura empática e defensiva em relação à família do jogador.

"Vou contar a minha versão da história. Eu sequer vi a mãe e a criança. Ninguém veio até mim e ninguém me incomodou", afirmou a artista.

Segundo a cantora, o segurança envolvido não pertencia à sua equipe pessoal. Chappell sugeriu que a intervenção foi uma iniciativa isolada da segurança do local ou de terceiros, classificando a atitude como injusta. "É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções", pontuou.

Pedido de desculpas

Diferente da postura combativa que o público poderia esperar devido ao seu histórico recente de defesa ferrenha de seu espaço pessoal, Roan se mostrou sentida pelo desconforto causado à mãe e filha. Ela reforçou que não "odeia crianças" e que o cenário descrito por Jorginho a deixou triste.

"Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso", finalizou a voz de "Good Luck, Babe!".

O caso levanta, mais uma vez, o debate sobre a linha tênue entre a segurança das estrelas pop e a experiência dos fãs em espaços comuns. Até o momento, o jogador Jorginho e Catherine Harding não se manifestaram sobre o pedido de desculpas da artista.

O vídeo com o pedido de desculpas de Chappell Roan pode ser conferido aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/CHAPPELL ROAN/JORGINHO/FILHA/POLÊMICA/DESCULPAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Cartunista paraense J. Bosco assina arte de destaque em exposição sobre Wagner Moura

Exposição destaca reconhecimento internacional do cinema brasileiro

22.03.26 8h00

CULTURA

Quem foi Chuck Norris, que morreu nesta sexta-feira (20)? Relembre trajetória do astro

Chuck Norris se tornou um ícone cultural e ficou conhecido por ser "imortal"

20.03.26 11h32

MÚSICA

Dilsinho e Lary se unem em 'Me Perdeu' e cantor reforça presença da artista no pagode

Cantor afirma que identificação será geral e elogia versatilidade da artista no cenário do samba e pagode

20.03.26 9h10

BBB

BBB 26: Jonas leva punição gravíssima e coloca líder e toda a casa no 'Tá com Nada'

A partir de agora, e por tempo indeterminado, a alimentação da casa fica restrita ao básico: arroz, feijão, café e goiaba

20.03.26 8h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

Prova Bate e Volta

BBB 26: Leandro se salva e Jordana está no Paredão após Triângulo de Risco; veja como foi

Dinâmica do Triângulo de Risco agitou as pontuações do fantasy game

22.03.26 8h02

SHOW

Gilberto Gil emociona Belém com turnê de despedida 'Tempo Rei'

Penúltima apresentação da carreira nos palcos reúne fãs no Hangar e é marcada por homenagens, clássicos e participação surpresa

22.03.26 1h48

'Jorginho X Chappell Roan' repercute na imprensa internacional; prefeito comenta

22.03.26 8h33

CULTURA

Cartunista paraense J. Bosco assina arte de destaque em exposição sobre Wagner Moura

Exposição destaca reconhecimento internacional do cinema brasileiro

22.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda