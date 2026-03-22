O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Jorginho X Chappell Roan' repercute na imprensa internacional; prefeito comenta

Estadão Conteúdo

Eduardo Cavaliere (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, usou seu perfil no X para comentar o relato de Jorginho, jogador do Flamengo, com críticas à cantora norte-americana Chappell Roan na noite deste sábado, 21.

Em seu Instagram, o atleta acusou a equipe da cantora de ter tratado sua mulher e filha com grosseria em um hotel em São Paulo neste sábado, 21.

Chappell Roan foi a grande atração do Lollapalooza Brasil neste sábado. Jorginho é casado com a cantora e estilista Catherine Harding e a garota é filha dela com o ator Jude Law.

Repercussão internacional

O fato repercutiu também na imprensa internacional. Chappell Roan ou membros de sua equipe não chegaram a responder aos veículos estrangeiros até o momento. Entre as dezenas de sites que abordaram o fato, constam alguns conhecidos.

"Chappell Roan: Criticada por estrela do futebol brasileiro - 'Você fez minha filha chorar!!!'", diz o TMZ. No site da Billboard, o destaque foi para o tom "agressivo" dos seguranças e o fato de uma menina de 11 anos chorar. A Variety, por sua vez, repercutiu que a filha de Jorginho ficou "super assustada" e que seguranças falaram de forma "extremamente agressiva" com ela.

Prefeito do Rio critica Chappell Roan

Diante da repercussão, Eduardo Cavaliere escreveu, no X: "Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade esta moça, Chappell Roan, jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio! Duvido que a Shakira faria isso! Aliás, Jorginho, a sua pequena já é convidada de honra da organização em maio!".

Eduardo Cavaliere assumiu o a Prefeitura do Rio após Eduardo Paes (PSD) deixar o cargo para concorrer ao Governo do Estado na próxima eleição.

Aos 31 anos, ele é o prefeito mais jovem da história carioca. Já foi secretário municipal do Meio Ambiente, chefe da Casa Civil do Rio e deputado estadual antes de ser vice-prefeito. Clique aqui para ler mais sobre a trajetória política de Cavaliere.

Chappell Roan não gosta que pessoas se aproximem

O Estadão buscou contato com a equipe de Chappell Roan, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Em agosto de 2024, a cantora publicou um vídeo relatando seu incômodo com o "abuso, assédio e perseguição" a pessoas famosas. Em seu post, Jorginho afirma que não houve nenhum tipo de aproximação - a criança apenas passou pela mesa da cantora.

"Não me importo uma p*** se você acha que sou egoísta em dizer não a uma foto ou a um abraço. Isso não é normal, isso é estranho para c****", opinou, à época.

O que diz Jorginho sobre equipe de Chappell Roan

Em seu relato, o jogador explicou que sua mulher e sua filha estão em São Paulo para assistir ao festival Lollapalooza e, por coincidência, descobriram que estão no mesmo hotel que Roan. Após a garota ter se aproximado e sorrido para a cantora, um de seus seguranças teria ido tirar satisfações com a mãe da menina.

Em reação que Jorginho considerou "desproporcional", o segurança teria dito que a criança não deveria "desrespeitar ou assediar" Chappell. "Minha filha ficou super assustada e chorou muito", desabafou. Confira o relato completo clicando aqui.

Quem é Jorginho, jogador que criticou Chappell Roan

Jorginho é o apelido do jogador Jorge Luiz Frello Filho, que atua como volante. Ele foi contratado pelo Flamengo em junho de 2025, e tem sido titular em diversos jogos em 2026.

Aos 34 anos, ele tem passagens pelo futebol italiano, onde começou a carreira profissional. Jogou em grandes clubes como Napoli, Chelsea e Arsenal antes de chegar ao Flamengo, e também pela seleção da Itália (por conta da ascendência de seu avô, nascido no país europeu).

