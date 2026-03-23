Chappell Roan e Jorginho: entenda a polêmica entre cantora e jogador do Flamengo

O nome da cantora norte-americana Chappell Roan, 28 anos, e do volante do Flamengo, Jorginho, 34, ganharam destaque na imprensa após um incidente envolvendo a enteada do atleta, de 11 anos, durante a passagem da artista pelo Lollapalooza 2026, em São Paulo.

Segundo relatos, o episódio aconteceu no sábado (21), no hotel onde a cantora e a família do jogador estavam hospedados. De acordo com Jorginho, a menina, fã de Chappell Roan, apenas a reconheceu de longe no salão de café da manhã e sorriu, sem interromper a artista.

No entanto, conforme relatado pelo jogador, um segurança da cantora teria abordado a família de maneira "extremamente agressiva", acusando a criança de desrespeito e até de “assédio”. O atleta afirmou que a menina ficou assustada e chorou com a situação.

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Em suas redes sociais, Jorginho criticou a postura da artista, dizendo que "sem os fãs, ela não seria ninguém". A declaração provocou uma onda de protestos digitais, com torcedores rubro-negros comentando massivamente no perfil da cantora em português e usando expressões conhecidas entre os fãs, como "Ninguém morre nos devendo", em defesa da família do jogador.

Pronunciamento da cantora

Do outro lado, fãs de Chappell Roan reagiram durante o evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entoando gritos contra o Flamengo, enquanto a cantora se preparava para subir ao palco.

Neste domingo (22), a artista se pronunciou sobre o caso, mantendo um tom firme. Sem citar Jorginho pelo nome, Chappell Roan afirmou: "Eu vou contar minha metade da história do que aconteceu hoje com uma mãe e filha que estavam envolvidas com um segurança que não era meu segurança."

Segundo Chappell Roan, o segurança que abordou a família de Jorginho não fazia parte de seu staff pessoal, podendo ser um funcionário terceirizado ou do próprio hotel onde o incidente ocorreu. Em suas redes sociais, afirmou:

"Lamento profundamente pela mãe e pela criança que se sentiram desconfortáveis. Isso me deixou extremamente triste, vocês não mereciam isto."

A cantora destacou que nem notou a presença da mãe e da filha no local e que não houve qualquer interação direta entre elas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)