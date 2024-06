VNL Masculina: Seleção brasileira tropeça diante do Canadá e adia classificação

A seleção brasileira masculina de vôlei tropeçou mais uma vez na Liga das Nações (VNL). A equipe comandada por Bernardinho perdeu para o Canadá por 3 a 0 e adiou a classificação para as quartas de final do torneio, enquanto a feminina vai disputar a semifinal.

Após ser derrotada pelos Estados Unidos na última quinta-feira (20), a seleção brasileira voltou à quadra para encarar o Canadá e garantir a vaga para a próxima fase. No entanto, o time não faz um bom jogo e acabou sendo derrotado.

VEJA MAIS

Com vários erros, a equipe canadense fechou a partida com 26/24, 25/19 e 26/24. Com isso, o Brasil soma cinco derrotas e seis vitórias na VNL. Atualmente, o time de Bernardinho está na sexta colocação e ainda tem chances de se classificar, mas, desta vez, com a situação mais complicada.

Na partida contra o Canadá, Lucarelli não foi utilizado e Darlan foi responsável por comandar o ataque brasileiro, com 12 pontos. Lucão e Leal marcaram nove cada.

No geral, o jogo foi equilibrado. Contudo, o Brasil estava abaixo do seu rendimento e errou bastante nos sets, e o Canadá conseguiu ser superior em momentos importantes do duelo. Assim, a seleção norte-americana aproveitou as falhas e fez 3 a 0 em cima dos brasileiros.

O próximo duelo da seleção brasileira na VNL será contra a França, na madrugada de sábado (22) para domingo (23), às 4h.