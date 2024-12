Vice-campeão da F2, Isack Hadjar é anunciado pela RB para a temporada de 2025 na F1

Após a RBR anunciar a promoção de Liam Lawson para a Fórmula 1, a Racing Bulls (RB) confirmou, na manhã desta sexta-feira (20), a contratação do francês Isack Hadjar para a temporada de 2025. O piloto foi vice-campeão da F2, campeonato vencido pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.

Hadjar será companheiro do japonês Yuki Tsunoda na equipe RB, a segunda equipe da Red Bull. O francês já era aguardado na F1, visto que a vaga de Sergio Pérez estava praticamente garantida como livre para a próxima temporada. Com isso, a RBR optou por promover um dos pilotos da RB. No fim, o assento da equipe ficou com Lawson.

“Estou muito animado por começar minha nova função. Isto é algo grandioso para mim, para minha família e para as pessoas que acreditaram em mim desde o começo”, declarou o piloto após o anúncio.

Assim como Lawson e Tsunoda, Hadjar faz parte da academia de pilotos da Red Bull, uma das mais fortes da categoria, e é considerado uma grande promessa do time. Isack disputou até a última corrida o título da Fórmula 2 deste ano com o brasileiro Bortoleto, que também fará sua estreia na F1 em 2025.

O piloto de 20 anos foi campeão da Fórmula Regional Europeia no seu ano de estreia, em 2021. Além disso, disputou o Campeonato Francês de Fórmula 4 e a edição dos Emirados Árabes. Hadjar estreou na F3 em 2022 e também foi vice-campeão, perdendo o título para o francês Victor Martins. No ano seguinte, foi para a F2, onde competiu até esta temporada.

Estreantes

A temporada de 2025 será repleta de novidades no grid. Além da dança de cadeiras iniciada pela mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari, o campeonato terá quatro estreantes: Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber) e Isack Hadjar (RB).

Vale destacar que Oliver já participou de duas corridas na F1, mas nunca como piloto titular. No início da temporada, no GP da Arábia Saudita, o piloto britânico substituiu Carlos Sainz, que passou por uma cirurgia para a retirada de um apêndice. Além disso, o piloto correu no lugar de Kevin Magnussen no GP do Azerbaijão e no GP de São Paulo.

A Fórmula 1 retorna oficialmente no dia 14 de março, com o GP da Austrália. No entanto, em fevereiro, no dia 18, a categoria promoverá o lançamento das pinturas oficiais dos carros das equipes em um evento em Londres.