RBR anuncia Liam Lawson para o lugar de Sergio Pérez na Fórmula 1

A Red Bull Racing (RBR) já tem um substituto para Sergio Pérez, que confirmou a saída da equipe na última quarta-feira (18). O novo piloto do time austríaco será o neozelandês Liam Lawson, que era titular da RB. O atleta será companheiro do tetracampeão mundial Max Verstappen.

Liam Lawson faz parte da academia de pilotos da RBR e representou a equipe nas categorias de base da F1. O neozelandês também fez testes e sempre foi cotado para assumir uma vaga no time. A certeza de que Lawson poderia ser o futuro da Red Bull veio quando ele substituiu Daniel Ricciardo em 2023, na antiga AlphaTauri (hoje RB). Na ocasião, o australiano sofreu um acidente e fraturou a mão, ficando fora de cinco provas.

Nas corridas em que substituiu Ricciardo, Liam conseguiu dois pontos e teve performances consistentes ao lado de Yuki Tsunoda. Já na reta final de 2024, Lawson entrou novamente no lugar de Daniel, desta vez em definitivo, já que a RB decidiu demitir o piloto após o desempenho do australiano não convencer.

Neste ano, o neozelandês disputou seis corridas e conquistou quatro pontos. Com isso, a RBR decidiu promover o novato, que tem apenas 22 anos. Assim, uma nova vaga no grid da Fórmula 1 foi aberta. A expectativa é que o vice-campeão da F2, Isack Hadjar, assuma a posição na segunda equipe da Red Bull.

Liam Lawson começou a carreira no kart com sete anos. Disputou a F4 australiana, a Fórmula 4 e a Eurofórmula. O piloto venceu a Fórmula Regional da Oceania e conseguiu chegar até a Fórmula 3 em 2020. Após dois anos, subiu para a F2 e conquistou o terceiro lugar no campeonato. Depois disso, o neozelandês passou a ser reserva da AlphaTauri. Além de substituir Ricciardo, ele também participou de treinos livres e testes na equipe.

A saída de Pérez

O mexicano Sergio Pérez foi contratado pela Red Bull para a temporada de 2021. No primeiro ano na equipe, o piloto teve uma boa performance e chegou a ajudar o companheiro Max Verstappen na briga pelo título. Já em 2022, apesar de ter conquistado duas vitórias, não conseguiu acompanhar tão de perto o desempenho do holandês.

Em 2023, o piloto mexicano conquistou mais duas vitórias e nove pódios, fazendo a melhor temporada de sua carreira na F1, e ficou com o vice-campeonato. Em 2024, a situação mudou. Pérez não se encontrou mais no carro da RBR e teve performances bastante criticadas, além de batidas e erros. A falta de consistência de Sergio impactou diretamente a equipe, que viu a McLaren e a Ferrari ultrapassarem-na na briga pelo título de construtores.

Agenda

A Fórmula 1 retona oficialmente no dia 14 de março, com o GP da Austrália. No entanto, em fevereiro, no dia 18, a categoria irá promover o lançamento das pinturas oficiais dos carros das equipes em um evento em Londres.