Campeão da F2 e piloto da Sauber, brasileiro Gabriel Bortoleto é eleito 'Rookie do Ano' pela FIA

Campeão da Fórmula 2 e garantido na Fórmula 1 em 2025, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eleito "Rookie do Ano" pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O prêmio é dado ao melhor piloto novato do ano. A premiação ocorreu na última sexta-feira (13), em Ruanda.

O brasileiro foi um dos destaques da temporada e recebeu o prêmio das mãos do tetracampeão Max Verstappen, que ganhou o troféu em 2015. A premiação dada a Bortoleto é referente ao desempenho no piloto no seu ano de estreia na F2, no qual terminou como o grande campeão.

No ano passado, quando Gabriel fez sua estreia na Fórmula 3 e conquistou o título do campeonato, o brasileiro não conseguiu levar o prêmio, pois Oscar Piastri, estreante na F1 pela McLaren, acabou sendo o escolhido.

VEJA MAIS

"E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, recebendo esse prêmio. Na última temporada, também tive um bom ano como rookie, mas o Oscar [Piastri] também teve uma ótima temporada de estreante na F1 e conseguiu o título. Então, para mim, é muito importante conseguir isso pela primeira vez, e muito obrigado por esse prêmio", declarou o piloto.

Gabriel Bortoleto tem 20 anos e é uma das grandes promessas da Fórmula 1. Com a campanha na F2, o brasileiro chamou a atenção da Sauber, que será Audi a partir de 2026, e assinou contrato com a equipe.

Assim, a partir de 2025, o piloto estará entre os grandes nomes da F1 e representará o Brasil no grid, após sete anos sem um brasileiro como titular.

Premiação

O evento também contou com a premiação de Max Verstappen, que conquistou o quarto título consecutivo de sua carreira. Além disso, Lando Norris, da McLaren, recebeu o troféu de segundo lugar, e Charles Leclerc, da Ferrari, o de terceiro colocado.

A McLaren, que voltou a ganhar um campeonato de construtores após 26 anos, também recebeu o troféu de campeã. O último título da equipe inglesa havia sido em 1998.