Tenista francês é banido do esporte após praticar quase 40 atos de corrupção; entenda

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) confirmou, nesta quinta-feira (17), o banimento do tenista francês Alexis Musialek, após o desportista ter acumulado um total de 39 infrações ao Programa Anticorrupção do Tênis (TACP).

Apesar das negativas de Musialek, que atingiu a 255ª posição em 2015, o oficial independente responsável pela audiência anticorrupção (AHO), Raj Parker, concluiu que o jogador esteve envolvido na manipulação de nove partidas entre os anos de 2016 e 2018. Além disso, ele também foi considerado culpado por obstruir a investigação conduzida pela ITIA e sonegar informações relevantes.

As investigações revelaram que o atleta de 35 anos não apenas tramou o resultado de diversas partidas, como também recebeu dinheiro e favores em troca dessa manipulação. Adicionalmente, foi constatado que ele influenciou outros jogadores a não se esforçarem ao máximo durante as competições.

Este episódio é o mais recente de uma sequência de apurações levadas à cabo pela ITIA, em colaboração com as autoridades belgas. As investigações resultaram em revelações sobre diversos tenistas envolvidos em incidentes de manipulação de resultados. O líder central desse esquema foi condenado a cinco anos de prisão.

Os indícios acumulados no processo belga corroboraram as informações coletadas pela ITIA e pelos alertas das casas de apostas, que também foram parte importante na identificação dessas práticas irregulares.

Em consequência dessa decisão, Musialek está proibido, a partir de 5 de agosto de 2023, de competir, treinar ou participar de qualquer evento de tênis autorizado ou sancionado pelos órgãos reguladores do esporte. Além da suspensão vitalícia, ele também foi multado em US$ 50 mil.