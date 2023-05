STJD bane do futebol jogador do Vila Nova-GO que esteve envolvido em esquema de apostas

O jogador Romário, ex-Vila Nova, foi banido do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à sua participação no esquema de manipulação de resultados investigado pela Operação Penalida Máxima, conduzida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Além da proibição de atuar, ele também foi condenado a pagar uma multa no valor de R$ 25 mil.

Outro ex-atleta do clube goiano, Gabriel Domingos, também enfrentou a condenação. Ele recebeu uma suspensão de 720 dias e uma multa de R$ 15 mil.

Esses dois casos representam os primeiros julgamentos e punições a atletas envolvidos no esquema de manipulação. O julgamento ocorreu na sede do STJD, nesta segunda-feira, e ambas as decisões podem ser objeto de recurso.

Romário participou da sessão por meio de videoconferência, enquanto Gabriel Domingos esteve presente fisicamente na sede do órgão, localizada no Rio de Janeiro.

A sessão foi conduzida pela 1ª Comissão Disciplinar e presidida por Alcino Júnior de Macedo Guedes. O relator, auditor Miguel Cançado, votou a favor do banimento de Romário e de uma multa de R$ 50 mil, além de uma suspensão de 720 dias e multa de R$ 40 mil para Gabriel Domingos.

Apenas o auditor Sérgio Henrique Coelho Furtado acompanhou integralmente o voto do relator. Os demais membros, Ramon Rocha Santos e José Maria Philomeno, juntamente com o presidente Alcino Guedes, votaram pela redução apenas dos valores das multas, para R$ 25 mil e R$ 15 mil, respectivamente.

As investigações apontaram Romário como o pivô do esquema. De acordo com os promotores, ele teria recebido dinheiro dos apostadores para cometer um pênalti, mas acabou não sendo escalado para o jogo. A partir disso, passou a buscar outros atletas para participar da fraude.

Inicialmente, quando a operação foi deflagrada em 14 de fevereiro, a informação era de que Domingos apenas havia emprestado sua conta bancária para o repasse do dinheiro. No entanto, o MP-GO afirmou que, com o aprofundamento das investigações, constatou-se maior envolvimento do atleta no caso.