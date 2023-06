Streamer viraliza ao descobrir deformação na cabeça causada por uso excessivo de headset

O streamer conhecido como "Curtoss" tornou-se um fenômeno nas redes sociais depois de realizar uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch, na qual raspou seu cabelo e inesperadamente revelou uma marca na região onde os headphones são utilizados. O vídeo causou impacto nos internautas, servindo como um alerta para as possíveis consequências decorrentes do uso prolongado desses acessórios eletrônicos.

A transmissão ao vivo tinha como objetivo cumprir uma promessa feita por Curtoss aos seus fãs. Após conseguir arrecadar uma quantia de US$ 1 mil (aproximadamente R$ 5 mil), que seria destinada à instituição de caridade Leukemia & Lymphoma Society, voltada para pacientes com câncer, o streamer decidiu raspar seu cabelo. No entanto, ele não esperava descobrir, ao passar a máquina, uma deformação preocupante justamente na área onde os headphones são utilizados.

VEJA MAIS

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e muitos internautas fizeram piadas com a reação surpresa do streamer e especularam sobre a possibilidade de casos semelhantes ocorrerem com outras pessoas. Alguns indivíduos até relataram que também identificaram deformações ao utilizar esses acessórios por longos períodos de tempo.

Apesar do susto inicial, Curtoss retornou às redes sociais dias depois para informar seus seguidores de que pesquisou mais sobre o assunto e descobriu que a marca não é tão grave quanto aparentava ser:

"Quero tranquilizar todos vocês. Essa marca é real, mas se eu parar de utilizar headphones, ela irá desaparecer. É um problema leve. Se eu der uma pausa no uso, em poucos dias ela irá sumir completamente. Ontem eu não utilizei os headphones o dia todo, e esta manhã, metade da marca já havia desaparecido", explicou Curtoss.