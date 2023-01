Casimiro rebate ministra sobre e-sports: 'Comentário grosseiro e arcaico'

A fala da Ministra do Esporte, Ana Moser, em que afirma que e-sports é entretenimento e "não é esporte" continua rendendo. Um dos streamers mais conhecido país, Casimiro Miguel criticou os comentários da ex-jogadora de vôlei.

Sem classificar os e-sports, Casimiro chamou a fala de Ana de "grosseira e arcaica": "Você pode ter a opinião que você quiser, só não fazer duas coisas: desrespeitar a parada e mostrar uma ignorância f**** no comentário. Isso não dá. O comentário foi grotesco e grosseiro, porque parecia que ela não sabia do que estava falando. O que me desagrada é que é um comentário arcaico", disparou.

Além de Casimiro, o comentário desagradou praticantes de e-sports pelo país, que recordaram toda a preparação física e mental para as competições. Além disso, Cazé também defendeu o investimento público nos e-sports:

"Você vai colocar o e-sport em qual pasta? Porque precisa ter investimento. Ela podia só ter mais cuidado na fala dela, porque desrespeitou muita gente. A discussão é muito complexa para ser encerrada numa frase ruim", concluiu.

Vale lembrar, sem ser classificado como esporte, os atletas de esportes eletrônicos não têm acesso a recursos públicos de Esporte de forma geral, como Bolsa Atleta e Lei de Incentivo ao Esporte.