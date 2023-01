Comunidade rebate declaração de Ana Moser sobre e-sports: 'A gente nunca precisou desse pessoal'

Após a ministra do Esporte, Ana Moser, de 54 anos, afirmar que os esportes eletrônicos, ou e-sports, não são esportes, diversas pessoas passaram a debater sobre o assunto. Nas redes sociais, as opiniões se dividem entre os que concordam com a ministra, os que discordam, e outras pessoas que procuram mais informações sobre o assunto para formar sua opinião.

Em entrevista para o portal UOL, na última terça-feira (10), Moser afirmou que os jogos eletrônicos fazem parte da indústria do entretenimento, como a música, e não dos esportes. A ministra afirmou que “o jogo eletrônico não é imprevisível” e que é “desenhado por uma programação digital” portanto não é “aberto”, como os esportes. Veja o trecho em que a ministra fala sobre e-sports:

Além disso, a medalhista olímpica declarou que os esportes eletrônicos não receberão incentivo do ministério: “A questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade. Não tenho essa intenção [de investir nisso]. No meu entendimento, não é esporte”, revelou.

Comunidade critica a declaração de Ana Moser

Após a entrevista da ex-jogadora de vôlei, diversos membros da comunidade dos esportes eletrônicos criticaram a declaração de Ana Moser. O streamer Gaules, o segundo mais assistido no mundo, disse durante uma transmissão ao vivo que “a parte boa disso é que a gente nunca precisou e nem vai precisar dessa galera para ficar dizendo se é esporte ou não é. A gente nunca precisou desse pessoal, nem nunca vai precisar”.

Já Nobru, que é ex-jogador profissional e um dos fundadores da organização “Fluxo”, não poupou críticas à ministra. Ele afirmou que a comparação feita por Moser entre e-sports e música ignora “todo o processo que a pessoa tem ali de preparo físico e mental para disputar uma competição. Se além de esporte, os games também são entretenimento, é só para mostrar que as pessoas já estão buscando outras coisas além do que os jogos tradicionais podem oferecer”.

Gabriel Toledo, mais conhecido como Fallen, duas vezes campeão da maior competição do jogo eletrônico CS:GO, declarou que deve haver um diálogo entre a comunidade do e-sports com o poder público. O jogador é um dos maiores representantes do esporte eletrônico no Brasil e no mundo.

O jogador disse que é necessária uma regulamentação dos esportes eletrônicos, coisa que já acontece em outros países. Ele também declarou que é necessário que as pessoas que ocupam cargos como o de Ana Moser estejam abertas ao diálogo, para entender “todos os lados da moeda”.

“Quem sabe com diálogo e apresentando ideias, seja possível mostrar uma outra faceta, porque eu acho que é importante, sim, ter ações reguladas, que abram oportunidades para fazer coisas bacanas nos e-sports, leis que ajudem os profissionais, os atletas que estão vindo, leis que ajudem as empresas a também investirem neste mundo”, disse o jogador da Imperial.

Qual a definição de esporte?

Segundo o dicionário Michaelis, o esporte é um “conjunto das atividades físicas ou de jogos que exigem habilidade, que obedecem regras específicas e que são praticados individualmente ou em equipe”.

Já o dicionário Aulete, define o esporte como “atividade física regular e metódica, como recreação competitiva ou como forma de manter o condicionamento físico, que envolve exercícios de vários tipos, praticados individualmente ou em equipes”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)