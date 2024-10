Seleção Paraense de Beach Tennis vai disputar Copa das Federações em Fortaleza; saiba mais

A Copa das Federações de Beach Tennis vai reunir mais de mil atletas na praia de Iracema, em Fortaleza (CE). Entre os representantes dos estados brasileiros estará a Seleção Paraense da modalidade, que levará a maior delegação da história, com 64 atletas, para a disputa do topo do pódio em categorias que vão do sub-14 ao profissional.

O presidente da Federação Paraense de Tênis, Celestino Rocha, que recentemente assumiu o comando da entidade, celebrou a participação da seleção na competição.

"Estamos todos na torcida. É um orgulho imenso ver o beach tennis crescer tanto no nosso estado. A força e o tamanho da nossa delegação refletem o esforço de todos os envolvidos no desenvolvimento do esporte", disse.

VEJA MAIS



A atleta Júlia Oliveira, de apenas 14 anos, que fará sua estreia na Copa das Federações, também falou sobre as expectativas para o evento.

"Estou muito ansiosa, mas me sinto preparada para defender o Pará e dar o meu melhor nas quadras. Sei que será uma experiência inesquecível", disse a jovem atleta.

A delegação paraense embarca na próxima semana para Fortaleza. No ano ano passado, quarenta atletas foram ao evento, com o número maior este ano, a expectativa é que o número de medalhas aumente.