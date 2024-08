Alepa aprova projeto de lei que reconhece Beach Tennis como modalidade esportiva no Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, em sessão nesta terça-feira (27/8), o Projeto de Lei nº 90/2023, do deputado Dirceu Ten Caten (PT), que reconhece o Beach Tennis como uma modalidade esportiva no estado. Com a aprovação, os incentivos à prática do esporte devem ser impulsionados pelo estado, assim como com a realização de eventos ligados à modalidade.

Na justificativa da proposta sobre o Beach Tennis, que significa Tênis de Praia em português, o deputado argumentou dizendo que: “o jogo é prazeroso e democrático, com inúmeros benefícios para a saúde. Praticado na areia, ao ar livre, a atividade ganhou destaque desde o início da pandemia de Covid-19, com considerável crescimento de adeptos”.

No Pará, a proposição afirma ainda que há centenas de praticantes, inclusive com a realização do Torneio Paraense de Beach Tennis, no ano passado, concedendo pontos no ranking estadual, para garantir a participação dos competidores mais bem colocados na Copa das Federações, disputada em Fortaleza (CE). A aprovação deverá beneficiar ainda as comunidades escolares, que terão mais acesso à prática da modalidade, que tem crescido no estado.