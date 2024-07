Praia do Atalaia sedia 1º Torneio de Férias de Beach Tennis do Grupo Líder; veja campeões

A praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, foi palco do 1º Torneio de Férias de Beach Tennis promovido pelo Grupo Líder. O evento, que ocorreu no sábado (27/07), das 9h às 19h, proporcionou uma experiência inesquecível para os amantes do esporte e da natureza.

O beach tennis foi o grande protagonista do dia, com quadra especialmente montada na areia do Atalaia para receber atletas e fãs do esporte. Além dos jogos, o evento contou com uma estrutura completa oferecida pelo Grupo Líder, incluindo espaços de relaxamento, tendas, áreas para ações promocionais, banheiros químicos e toda a infraestrutura necessária para garantir conforto e segurança aos participantes.

Duplas se enfrentaram nas areias de Salinas (Ivan Duarte / O Liberal)

Jonas Rodrigues, gerente de marketing do Grupo Líder, disse que o evento teve como objetivo promover uma atividade de lazer para trazer saúde e bem-estar aos veranistas. “Os nossos clientes merecem, Salinas merece um torneio como esse. Quem gosta de Salinas merece ter todo esse conforto, esse carinho que nós estamos dando para os nossos clientes. Tudo sem custo para eles”, disse Rodrigues.

Festa celebra o esporte na areia

Os presentes puderam desfrutar de uma festa que celebrou o esporte, a saúde e a natureza, tudo isso em plena beira-mar. A atmosfera de confraternização e bem-estar foi um dos pontos altos do evento, que atraiu um grande público.

Emoção no pódio com experiência inédita

Dupla Carla e Matheus, campeã da categoria “C Misto” (Ivan Duarte / O Liberal)

A dupla Carla e Matheus, campeã da categoria “C Misto”, ficou bastante emocionada com a conquista e elogiou a organização do evento. “Foi uma experiência nova pra gente jogar na praia, a maioria das arenas não tem vento, então, essa foi uma experiência muito gigantesca aqui. Esperamos mais eventos como esse, que o torneio seja exemplo, pois é muito importante para nós, como atletas, participar e ainda mais sair campeões daqui”, disse Matheus.

Compromisso ambiental

Demonstrando compromisso com a preservação ambiental, o Grupo Líder, em parceria com a empresa Transforma, realizou a coleta seletiva dos resíduos gerados durante o torneio. Além disso, foram promovidas ações de conscientização ambiental para todos os participantes, incluindo staff e patrocinadores. Essa iniciativa visou garantir que o evento fosse sustentável e que deixasse um impacto positivo em Salinópolis.

Objetivo atingidos

O 1º Torneio de Férias de Beach Tennis do Grupo Líder marcou o calendário de eventos de verão, deixando um legado positivo e reforçando a importância do esporte e da preservação ambiental em Salinópolis.

“Estamos muito felizes com o resultado. Foi um sucesso! Era o que nós queríamos, que era dar um presente ao cliente Líder, à comunidade de Salinas e aos frequentadores da praia. E já estamos prontos para o ano que vem”, adiantou Paulo Santos, coordenador do evento.

Campeões

Feminino C

Maria Izabel

Natália

Feminino A+B

Renata

Thaynã

Masculino C

Armando

Gabriel

Masculino A+B

Felipe

Vinicius

Mista C

Carla

Matheus

Mista A+B

Dacio

Larissa